【明報專訊】雖然情人節已過,但無論何時何日,親手為另一半做一件個人化的禮物都一樣浪漫。由即日起至7月,赤柱廣場舉行Stanley Plaza Hello Kitty.Dear Daniel Love by the Sea,除了有女孩們最愛的Hello Kitty及Dear Daniel戶外打卡熱點,還設有「心掛掛」衣架工作坊,讓大家親自做一個寫有伴侶或自己名字的衣架,日日夜夜「掛住」他和她。