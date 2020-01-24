DIY皮具耐用有個性

Tracy覺得真皮產品耐用，第一個散銀包送給丈夫已有5年，他仍沿用至今，絲毫沒破損，令她覺得這是環保又有意義的禮物，「如果你做了一件送給朋友，他不但可以一直保存，每次拿出來用時都會想起你」。在製作皮革產品過程中，她發現毋須用上非常專業的工具，且步驟也不算太繁複，加上有很大滿足感，於是她開始教朋友製作，漸漸愈來愈多人慕名而至，她便乾脆開設公司，既把自家產品賣給皮具店再加工出售，又舉辦個別教授及團體教學班。

她由個人設計、畫圖、畫紙樣、買皮、裁皮等開始，設計產品包括：真皮銀包、鎖匙扣、證件套等，學生挑選產品後便可上課。她堅持用成本高但品質好的真皮製作，因為自己最初就是被真皮的優點吸引。「我知道有些真皮製作班收費不便宜，因為真皮價錢不菲，但我寧願大批購買以減輕成本，再收便宜一點人工，只想更多人認識它。」Tracy的皮革創意工藝班，上課時間因應產品及學生能力而定，或需時3至6小時不等。動手做之前，Tracy會先向學生講解皮革工藝歷史、皮革特徵、保養方法、在香港購買皮革及其製作工具的地方等，因為除了教學，她還想把這門手藝傳承。

■皮革創意工藝班

費用：每堂$250起（視乎製品而定）

查詢：5507 8623