彩虹書法揮去壞心情 字中有畫 畫中有祝福

彩虹的出現象徵雨過天青，所以每次看到七色彩虹，除了感到幸運，彷彿也是一種祝福。

在如此艱難的時刻，若能看到以彩虹七色寫出「平安」、「快樂」等字句的書法，的確帶點治癒效果。這些稱為中國彩虹書法的作品，出自霍之鳳（Ruth）之手，她除了在太平山頂為遊客寫書法，還開班授徒，繼而自創copy book，讓學生臨摹學習，輕鬆掌握箇中技巧。

紅藍黃互疊 變出彩虹

Ruth出生在書法世家，當年祖父找名師學國畫，純粹為興趣；但到了Ruth爸爸那一代，畫國畫和書法已是為謀生了。「小時候家中放的都是畫，都是客人請我爸爸畫的，當中不少掛畫接近9呎高，佈滿我們整間屋。爸爸畫完，我和弟妹便幫忙上色。」Ruth說，三姊弟中只有她這個大家姐對國畫有興趣，所以後來生意沒落，只有她隨爸爸在太平山頂的小舖幫手。「畫畫其實掙不到錢，於是爸爸開始用書法寫外國人的名字如瑪麗、大衛等，做成小字帖來賣，我也邊做邊學。後來他用彩虹書法寫人名，我看到後十分喜歡，因為它比正統書法更賞心悅目，於是我便專心在這方面發展。」由於爸爸和爺爺都擅長隸書，Ruth也偏向選用字形較扁長的隸書來寫她的書法。

彩虹書法只需要用三原色——紅、藍、黃，便能畫出接近彩虹七色的線條，因為紅和黃中間會混成橙色，黃和藍中間又會混成綠色。寫出祝福字句後，再以毛筆和墨水在字上繪畫一些圖案，如鳥、魚、蝴蝶或竹葉等吉祥物，這樣就展現了「字中有畫，畫中有字」的精髓。

人字拖改成「畫筆」 保色彩濃度

雖然彩虹書法步驟簡單，工具卻挺花心思，例如用作繪畫彩虹的「筆」乃是由人字拖鞋改造而成，原來那是Ruth和爸爸參考不同畫家的做法再自行改良的成果。「一般人會用書局買的扁平畫筆來畫彩虹，但我們發覺用這種筆在紙上着色時會令顏色淡了一點，減低了色彩鮮艷的感覺；反而用軟膠做畫筆可保留色彩濃度，所以我到現在都是買人字拖回來，再改製成呈三角錐體狀的筆給學生和自己用。」

可個別教授 1堂完成

Ruth指彩虹書法並非主流，不能當正職來養家，只為興趣而做。不過她也開班授徒，又曾到小學、長者機構等開辦工作坊，從1對1的個別教授到1對30的成人和小童班也有辦。學生們可以選擇一堂完成的課堂，或者8至10堂的恆常班。「任何人只要懂得寫字便可以學，只要寫出彩虹的顏色便算及格，當然有人會寫得較漂亮，畫得更有創意，例如我見過有學生把一條仙女的裙子繪畫在彩虹之上，感覺很飄逸。」

■中國彩虹書法

費用：每堂$200起（90分鐘）

查詢：6621 2918

文：顏燕雯

模特兒：Hitomi

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com