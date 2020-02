【明報專訊】韓國被本港「封關」,其藝術仍安然在此生長。駐香港韓國文化院最近舉行「拳擊台:亦圓亦方」展覽,包括4名藝術家。展覽靈感取自韓國詩人一句「A ring denotes a circle; to a boxer, however, it is a square」,即是說環形可以是圓形,但對拳擊手來說便是四方形的對戰台,比喻生活好像如常但其實暗藏暴力。金武永影像作品以1960年起抗共主旋律下的建築、電影,反映單一意識控制。李宇城畫作(圖)則較為幽默,即使面對無處不在的暴力、如鯽的人流堅持向前跑。