油畫突破中西框架 「法蘭西三劍客」畫出自由心靈

朱德群的《冬景》（1985至86）映進眼睛，雖現已立春，朦朧冰藍色讓人聯想到維港早上，難得愜意。旁邊放着吳冠中、趙無極的畫，顏色出奇地相配。上世紀30年代朱德群、趙無極、吳冠中一同就讀杭州藝專（現為中國美術學院），吳冠中為低一年級。時任院長兼教授林風眠致力推動西方藝術，實行前衛的現代美術教育，為3名學生開啟面向世界之心。1947至1948年，吳冠中、趙無極分別前往法國留學，而朱德群則至1955年才遠赴巴黎求藝，並從此長期定居於法國。他們分別於2010年及後逝世，留下永恆色彩。

華人油畫作品 見中國文化底蘊

「你可能會問趙無極把顏色『一塌糊塗』堆上去，到底畫什麼？其實本來他不喜歡國畫，在外地學習抽象畫，慢慢他畫出中國山水畫之精神，達到傳統文化中所說的『寫意』。」一新美術館總監楊春棠說，從今次展出趙無極作品《5-4-99》（1999）、《9-3-88》（1988）可見，他活用西方油畫顏料，繪出中國古甲骨與銅器的滄桑色調。美術館最近展覽「華人油畫與傳統」，展出逾40多幅華人藝術家之作品，另包括丁衍庸、潘玉良、吳松等。油畫為西方傳統繪畫媒介，清朝由傳教士把技法帶入宮廷，至民國初期學子先後赴英、法、日等地學藝。二戰後一代華人藝術家呈現中、西交流成果，同時影響中國的水墨畫運動發展。楊春棠表示，多數關於華人油畫的展覽，均以「畫家如何受到西方影響為切入點」，他則望從華人油畫家作品中，看看箇中有什麼中國文化底蘊。

「法蘭西三劍客」於那歷史背景下，反映的中西藝術碰撞會較為明顯。不過，3人作畫多年，後來或都不再受限中西框架，可以游刃各種重疊的可能性，難以一刀肯定某些是中國傳統，某些是西方現代思維，就如吳冠中妙語點出朱德群的作品：「遠看西洋畫，近看中國畫。」嶺大文化研究系雜誌文章〈香港畫壇的中國符號和香港離散華人民族主義〉，曾以朱德群、趙無極為例，指他們以油畫繪畫山水，非僅重現山水，而是透過山水探討自己的內在如何反映現實，「把情感毫不掩飾的暴露出來，由於對主體性有了自覺，才具備了現代性」，畫家們亦為脫離「離散華人民族主義軌迹的自由人」。

油畫繪家居日常

「其實我沒有真正涉獵過中國藝術、水墨畫啊。或者跟那時代不太一樣，亦沒有特別說中、西，我會說是一種獨立的個體，並用鍾愛的媒介——油畫，把感覺、人生觀呈現出來。當中包含多少傳統，可能有，可能不多，我自己沒想像。」場內本地年輕藝術家胡浚諺說，他向來喜歡繪畫家居角落，如廁所、盆栽、飯廳。他受17世紀荷蘭藝術家維梅爾（Jan Vermeer）啟蒙，如《戴珍珠耳環的少女》、《在窗前看信的少婦》等，此等「世態畫」真實地記錄日常生活，讓他細賞及繪下身邊事物。楊春棠表示，胡氏聚焦的主題跟古人畫物、畫花及風俗畫等情懷，亦不謀而合。

「所有美的東西，藝術的表現，其實到頭來都是一樣的。它是一種節奏。」作畫逾20年的廖井梅說。她曾於俄國深造，並曾於北京中央美術學院任教，多年來參與殘疾人士的藝術教育。其畫作不時呈現女性身體，受美國藝術家Willem de Kooning啟發，畫中持有一種含蓄。由於欣賞舞蹈，廖井梅作畫時使用油畫潑墨及鮮明線條，以營造動感。她大約10年前開始學中國草書，認為「草書的線條是最高的境界，散發音樂的感覺」。她笑說：「你自己要隨心，出來的結果才會打動到人。如果你用觀者的角度想，是不會做到。」看着胴體奔放的線條，從各種靈感中縈迴打轉，你見到朝哪一個方向走都好，它仍是自由的。

「華人油畫與傳統」展覽

日期：即日至5月2日

時間：周二至六上午10:00至下午5:00；

周日、周一及公眾假期休息

地點：觀塘海濱道165號SML大廈4樓

門票：免費

查詢：www.sunmuseum.org.hk

文：劉彤茵

編輯/王翠麗

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