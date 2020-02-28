後搖靈感．武漢樂隊花倫：鄉土感覺啟發創作

為《大象席地而坐》配樂

《大象席地而坐》歌曲《大象》，鄉土溫暖的感覺啟發自雲南怒江老姆登基督教堂主日禮拜的讚美詩。丁茂說樂隊喜歡這部電影，熟念台詞場景且發現與現實的契合：「也許因為處於城市邊緣的生活都差不多。這個顯然不是表面的繁華所能掩蓋的。劇中人更有自己的性格和色彩，突兀的在角落生存，相比之下自己時常隱匿在人群之中。」戲中老中青人物歷盡苦澀孤單，踏上往滿洲里遙遠且未知的路，為了一看大象的怪象。朱明康指出，這種連結或者是身陷困境中的人們，在絕望中尋求希望，渴望得到救贖：「人與人之間、與社會之間的關係脆弱並帶着質疑，就如電影中教導主任那句『這事跟我有什麼關係』，成為一部分人的真實寫照。」