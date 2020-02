「國家需要真正的人」 武漢龐克樂隊 吶喊抗暴

記者提出書面訪問,主唱吳維回覆說自己身在歐洲,其餘5個隊員現分別於武漢、長沙、北京,「目前都還沒有感染」,看罷不免心頭一沉。記者自我介紹,他說知道《明報》,並稍稍提了一些觀察和意見,很易聊,也很爽快。「既然你們願意接受採訪(我),我也願意接受,我不擔心也不會害怕什麼,我會實話實說。」

啟蒙自Beyond 與香港有不解緣

來自武漢的漢子,目光一直留意香港,原來和香港有不少緣分。2008年他來港演出,跟現已解散的本地教父級樂團荔枝王同場;Beyond更是對吳維有影響一生之改變,時光回到1990年代,他從無涉足音樂,無意間得到幾盒Beyond卡帶,被黃家駒唱着廣東話的歌聲吸引。他看到北京音樂學校的招生廣告,欲以此為由離開家鄉,便跟從Beyond買來一支低音結他上路。在北京,青年懂門路找到歐美廠牌當作廢料進口到中國、稱為「打口」的滯銷卡帶,於是接觸到多種音樂類型,搖滾天團Nirvana讓吳維開始寫歌。1996年,懷着一腔熱血,他在武漢與兩個團員成立中國最早的龐克樂隊之一——生命之餅SMZB。

「武漢,髒、亂、差!」生命之餅的前結他手韓立峰在紀錄片《絕不鬆開我的拳頭》說,回想武漢的貧窮生活,一班熱愛音樂的青年天天相聚。髒、亂、差本就是龐克的模樣,早自1970年代英國社會發展低迷,年輕人對政府制度不滿發酵,衍生反叛的街頭次文化,異軌(détournement)與DIY精神湧現。部分龐克搭上無政府主義,樂隊Sex Pistols作品Anarchy in the U.K.、God Save The Queen為此中經典詮釋。武漢的四通八達帶來碰撞,道不同的去,道同的留,大家打成一片,音樂場地及器材毋須華美,樂手同時為幾隊樂團玩,讓龐克及重型音樂悄悄孕育起來,生命之餅SMZB、媽媽、死逗樂、憤怒的狗眼等樂團開始在內地巡遊。

「我對龐克的理解,就是不管生活在哪個一個國家和地區,都要去做一個勇敢、誠實、善良,有獨立思考能力和反抗精神的自由的人,這樣才能稱之為『真正的人』。」吳維說。他現時身在歐洲,跟武漢龐克命脈相連的他,為何不在家鄉呢?原來2016年他在深圳遇上車禍,右邊鎖骨折斷。翌年在武漢接受接骨手術後,他決定搬到環境較佳的桂林陽朔養傷,後來妻子欲去一個氣候舒適的地方,因而選擇搬到歐洲。「對我自己來說,住在哪裏都無所謂,我只是陪伴她。」離開熟悉圈子令吳維貌似退隱起來,龐克的精神依然。對他而言,武漢需要龐克,中國需要龐克:「你也可以理解我說的是需要『真正的人』、『正常的人』,而不是一個被奴役着的人,不是一個獨裁下的工具或勞動機器。」

「我們的歌是生活在這國家的感受」

「我們的歌,都是生活在這個城市和國家的經歷和感受,對這個體制和社會的認識和態度。」吳維接道。在中國說實話、玩龐克,就如《絕不鬆開我的拳頭》導演王水泊形容「這是唐吉訶德式的」,「孤獨抵抗一個幾乎是無法撼動的龐然大物」。龐克有直接及力量爆發的個性,生命之餅SMZB歌曲題材亦不時直呼中國、中國人、軟禁、監控、社會主義國家等,不會轉彎抹角,呈現對身分及社會的觀察。踏入2000年初,身在北京的生命之餅SMZB首次公開發行專輯《50000》,幾乎所有歌都被刪改歌詞。

差不多時間,北京取得2008年奧運會主辦資格,舉國沸騰。吳維突然想到電影《鐵達尼號》的主題曲My Heart Will Go On,便借用歌名創作出My Hatred Will Go On。歌曲唱及當有人在1989年死掉,有人在2008年慶祝時,他的憎恨只會一直延續下去,當中六四事件的聯想,引人反思國家面對歷史的態度,還有政經力量擴張下之虛無。他淡淡地說:「我之前用的一些社交工具都有被監控,也被警察約談過,但是不是因為這首歌,說來話長……因為我們一些歌詞比較敏感的原因,所以在大陸很多大型戶外音樂節都不能參加,唱片也拿不到出版版號,不能公開發行。」

專輯《十年反抗》被封 警問「反抗什麼」

演出及發行受到打壓,吳維一直經歷沒車沒樓沒存款,在武漢唯一穩定收入是在酒吧工作,資源都放在音樂上。2008年生命之餅SMZB決定公開發行第2張專輯《十年反抗》,特色為加入笛手,歌曲融入蘇格蘭風笛、斑鳩琴、中式短笛等,以各地傳統樂器演出民謠旋律,富有奇異的鄉土情懷。惟今次他們堅持一字不改,結果開賣不久,警方到店內一句「反抗什麼」就把專輯全都沒收。當中一首《大武漢》近來不時被國內外音樂愛好者貼出來,為被封的城送上一點祝願。

我出生在這裏,這個最熱的城市,

800多萬人民生活在這裏,

武昌起義打響第一槍在這裏,

孫中山的名字永遠記在我心裏,

她會得到自由,她會變得美麗,

這裏不會永遠像一個監獄,

打破黑暗就不會再有哭泣,

一顆種子已經埋在心裏。

這是一個朋克城市——武漢!

唱這首歌為你——武漢!

我們就在這裏開始反抗!

武漢!我們一起乾杯為你!

——《大武漢》

現在重聽,會發現生命之餅SMZB的歌詞的洞見,批判又成了精準的「神預言」。記者請他選一首歌送給中國人民,他就選擇《中國夢》。樂團的英文作品China Dream早在2004年已收錄在專輯,這跟習近平就任國家主席時提出的願景「不謀而合」,直至2013年樂團填上中文版。當中唱道「這個古老的東方帝國,就像一個巨大的墳墓/裏面埋葬着真理和良知,埋葬着道德還有文明/就像巨大的黑色監獄,永遠囚禁着自由和夢想/人們生活在這樣一個噩夢裏,他們何時才能夠醒來?」

近日生命之餅SMZB寫信予由前荔枝王成員主理的音樂平台,信中透露新專輯《東方往事》將在5月左右發行,內有獻給香港的歌:「在這張專輯裏我們翻唱了《東方之珠》這首歌來支持香港,希望所有的香港朋友和人民團結起來,繼續為你們和你們的後代反抗鬥爭,爭取你們應得的一切和一個美好的未來,一個更好的香港。」吳維緊接寫及「武漢加油」、「香港加油」,而最後那句「我們一起乾杯為你!」正是取自《大武漢》。

文:劉彤茵

編輯/王翠麗

美術/SIUKI

電郵/culture@mingpao.com