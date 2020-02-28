僱傭法律：工作期間感染新冠肺炎，算工傷嗎？

問：WFH期間，員工行為受什麼約束？

答：勞工法例沒有提及在家工作情况。但員工WFH時，應像在辦公室上班時一樣遵守公司守則。特別提醒大家，如公司守則中，設有社交媒體、反歧視相關條文，在家工作時一樣生效。

問：公司有沒有義務提供安全工作環境？

答：有。根據《職業安全及健康條例》第6條，僱主需合理地在切實可行範圍內，確保所有工作中僱員的安全及健康。不過，無論是條文列明的「切實可行範圍」，還是普通法過往案例，均顯示僱主不需提供絕對安全的工作環境，盡了責任便可，而盡責與否並沒有明確定義。放諸現今情况，舉例如僱主有用消毒藥水清潔地方、檢查外訪人士體溫、通知員工要戴口罩上班等，假如僱主做足以上措施，而不幸地有染病員工感染其他員工，看不到僱主有需要負責任的地方。

員工確診不通知 僱主需負民事責任

除非僱主明知該染病員工確診，亦不作通知、不消毒，繼續叫其他員工上班，就有可能需負上民事法律責任。僱主亦要留意，需就清潔、消毒等事宜通知員工，例如安裝紫外線消毒儀器，有可能傷害皮膚，如有員工不被通知並因此受傷，可就人身傷害提出申索。

問：工作期間感染新冠肺炎，算不算工傷？

答：政府早前引用《僱員補償條例》第36條，指出僱員因工感染新冠肺炎可向僱主追討。然而，條例中列出的48種病症只針對工傷及職業病，即使第36條指出，若不是該48種指定職業病，只要符合條例所指在工作期間因工遭遇意外以致身體受損，仍可向僱主追討，但要證明員工因工受傷而被感染，是有難度的。舉個例子，身旁同事患流感，打噴嚏後傳染了你，亦難以被列為工傷。