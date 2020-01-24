●旅遊情報：$3000飛迪拜兼免費住兩晚

即日至3月3日期間，旅客可以超值票價預訂來回迪拜的機票，經濟客艙由2999港元起，商務客位則由16,989港元起，出發日由即日至9月30日（設不適用日期）。優惠期內成功預訂經濟客艙的旅客，將可免費入住梅艾薩姆雅樂軒酒店（Aloft Me'aisam）或雅樂軒南迪拜酒店（Aloft Dubai South）2晚，而成功預訂商務客艙和頭等客艙的旅客，將可獲2晚在迪拜侯爵JW萬豪酒店（JW Marriott Marquis）或萬豪阿爾加大福迪拜酒店（Marriott Al Jaddaf）的住宿。

旅客在阿聯酋官方網站預訂機票時，須於付款前使用優惠代碼DUBAI20，系統將會自動預訂及確認免費酒店住宿。酒店均提供適合單人或雙人入住的房型。經濟客艙旅客所預訂的房間最多可額外附加1名12歲以下兒童入住，而商務客艙或頭等客艙旅客的所屬房間則可額外附加2名12歲以下兒童入住。

優惠期間（即日至9月30日），前往迪拜的阿聯酋航空旅客還可以獲得10公斤額外行李限額。另亦更可以使用季節性通行證My Emirates Pass，在阿聯酋境內500多個地點兌換折扣和特殊優惠。只需出示登機證和有效的身分證件，即可將阿聯酋航空的登機證轉化為獨家會員禮遇。3月31日或之前往返迪拜的旅客均可獲這個優惠，於人氣零售商戶享有低至七折優惠，各類休閒活動一律亦可享低至五折優惠。預訂航班及了解優惠條款及細則，可瀏覽網站（www.emirates.com/hk）。

文：CHUNG