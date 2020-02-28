踏雙輪車漫遊珀斯 西澳大海撈龍蝦 招積二食

澳洲龍蝦，筆者認為是天下間最好食的龍蝦，沒有之一，皆因肉質肥厚爽口彈牙，其中西澳的西部岩龍蝦（Western Rock Lobster）絕對是龍蝦中的極品，價格近年因此不斷上漲。不過，來到西澳你便不用擔心價錢，只需集中用你的味覺和視覺去享受這場海鮮盛宴。

距離西澳首府珀斯約1小時車程的曼杜拉（Mandurah），是當地擁有百年歷史的海鮮中心，以魚獲豐富見稱，隨時都可以吃到各種生猛海鮮。不過，老遠從香港來到這個西澳海邊城市，無理由只在街市買海鮮，一定要坐遊艇出海「捕撈」才不枉此行！

刺身鮮甜 燒烤惹味又juicy

我們乘坐遊艇從碼頭出發，沿途可以欣賞湛藍大海，幸運的話，或會見到頑皮的海豚跳出海面，又或者追逐船隻。不到半小時，遊艇便到達捕撈點，在船員協助下，我們控制機械臂，把預先放置的籠從海中吊起，至於有多少龍蝦就視乎運氣，不過一般都不會令大家失望。但船長說並非所有龍蝦都准許捕撈，如捉到是幼蝦或已懷孕，對不起，要把牠放回海中了，以確保生態可持續發展。

3小時的行程，不但有機會親自操作撈捕機器，船長還會介紹龍蝦生活習性，如何分辨公母，以及講解捕捉機制，如何在生態環境及賺錢之間取得平衡。回程後，船進入運河慢駛，廚師把剛才的龍蝦炮製二食，刺身新鮮美味，毋須調味料，肉質鮮甜；另一食以燒烤烹調，惹味可口又juicy。盛宴還另有生蠔、三文魚刺身、鮮蝦，相當豐富，人人大快朵頤。

邊踩segway邊聽城市故事

現時外國流行環保導賞團，例如用單車又或者segway雙輪車方式舉行，珀斯是後者。雙輪車導賞團分1小時及1.5小時，並有3條路線可供選擇，分別是城市遊、京士柏公園遊，以及筆者今次親身試過的東海濱城市遊。出發前，經驗豐富的導賞員會用約15分鐘教大家學習駕駛，基本上每個人都很快懂得操控，然後戴上耳機，一邊聽導賞員細說城市故事，一邊踏雙輪車，輕輕鬆鬆遊覽，途經市內地標，各人也盡情打卡影相。

DIY橄欖潤唇膏香水

西澳有很多橄欖園，因為地廣人稀不需要高密度種植而生長良好；加上氣候乾燥、陽光充沛，因此能生產優質橄欖。由此衍生不同產品如食用油、護膚油、肥皂、潤膚膏等多不勝數。Vasse Virgin是西澳其中一個具規模的橄欖園，園主Louis及Edwina兩夫婦原本只是生產橄欖油，後來他們的3歲兒子患上濕疹，苦無良方，當時醫生建議不要使用市面上的化學肥皂及洗髮水，於是萌生自製天然護理用品念頭，要為孩子製作優良產品，經多番研究實驗，發覺用特級初榨橄欖油甚有效用，於是開始生產肥皂，從此開發一系列橄欖產品，加入植物精油、香料及草藥等護膚產品。

橄欖園內的店舖，產品琳瑯滿目之餘，大家也可於上興趣班，寓學習於娛樂，課程包括橄欖品嘗班，透過導師學習品嘗本地和國際特級初榨橄欖油，如何分辨橄欖好與壞、味道差別，以及如何利用橄欖油烹調等。又或者參加橄欖香水製作班，學習調配有自己個性的香水。筆者參加第3個，即自製潤唇膏製作班，45分鐘課程，用全有機成分的蜂蜜、乳木果油及奶油蜂蠟混合大茴香、薰衣草或橙子精油。由於潤唇膏沒有防腐劑，所以成品要1年內用完。

■捕撈龍蝦

價錢：曼杜拉野生海鮮體驗每位約1200港元

查詢：bit.ly/3bHKO4N

■雙輪車遊

價錢：79澳元（約406港元）起，時間約1小時查詢：segwaytourswa.com.au/perth

■橄欖課程

價錢：潤唇膏製作班70澳元（約360港元），時間約45分鐘

查詢：vassevirgin.com.au

●旅遊錦囊

簽證：特區護照需要先辦理網上電子簽證

（www.eta.immi.gov.au）

匯率：1澳元約兌5.1港元

套票：珀斯超值2晚套票$3899起，指定酒店可免費享多1晚住宿，適用出發日期：即日至12月31日

（查詢：bit.ly/323tTVM）

協力：西澳旅遊局

（www.westernaustralia.com/tcn）

文：潘蔚能

編輯：梁小玲

電郵：travel@mingpao.com