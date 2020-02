【明報專訊】一個經典時尚品牌背後,總有其獨一無二的美學概念和堅守不渝的工藝精神。Bottega Veneta於1970年代曾以「When your own initials are enough」為座右銘,意思是不用將BV兩字大事宣揚,而是秉承低調質感的風格哲學,不用任何鮮明的logo,單憑簡約高貴的織皮設計,讓大家能一眼辨認出來。品牌成立至今逾半世紀,當中的代表作織皮手袋,已從一件名貴的時尚單品,慢慢演變成時代女性的身分象徵。