法裔模特兒 盼改時裝生態 美的標準 點止高白瘦

1. 你如何開展你的模特兒生涯？

中學時，身邊朋友不斷問我有沒有興趣成為模特兒。當時對模特兒行業一無所知的我便聯絡法國當地的模特兒公司。起初只是抱着玩的心態，沒有太在意。那兩年多的時間發掘了我對模特兒行業的熱誠，便與不同攝影師合作，正式展開我的模特兒生涯。

2. 為什麼選擇香港作事業的起點？

剛當上模特兒時，我不斷與攝影師合作，把作品傳達到不同的模特兒公司或雜誌社。有一天突然收到香港模特兒公司的合約，我便來到香港了！

3. 你視哪一位模特兒為偶像？

Queen of Pose——Coco Rocha！我的青少年期間，Coco Rocha的面孔遍佈各大時裝雜誌和天橋，我很驚訝她有數之不盡的表情和姿勢，能夠駕馭不同造型同時有強烈的個人特色，值得學習！所以當我見到Coco Rocha在社交媒體上公布Coco Rocha Model Camp時，我便立即參加。

4. 在芸芸參加者中，Coco Rocha親自提拔你，你當時有什麼感覺？

當我提交作品報名時，其實沒有抱太大期望，心想參加者眾多怎會入選！怎知翌日早上，我看到我Instagram上多了幾個來自Coco Rocha的讚好和留言，Coco留言把我和另一超模Erin O'Connor媲美，我當時難以置信，得到一個我仰望多年的偶像的認同和讚美；之後更收到她的Coco Rocha Model Camp的邀請，到現在仍然記得當時的喜悅！

5. 你在Coco Rocha Model Camp中最難忘的回憶是？

在硬照訓練中，Coco跟我們分享她要在鏡頭前哭的拍攝經歷，所以我便想挑戰自己，在鏡頭前表現哀傷的心情。當我在醞釀情緒，但旁邊有很多談笑聲時，要集中是非常困難。我選了一首歌幫助我投入情緒，最後都能順利完成。攝影師更對我說：「我能在相片中感受到你的情緒，深深被你感動。」那一刻我覺得能夠用相片觸動他人的情緒，是十分奇妙的事，而且有莫名的成功感。

6. 你最想和哪一位設計師合作？

我最希望能跟Karl Lagerfeld合作。雖然現在已沒有這個機會，但Karl Lagerfeld絕對是時裝界中一個標誌，他所創造的傳奇時刻不會被人遺忘。

7. 你最不舒服的工作經歷？

19歲的時候我收到一個內衣廣告的試鏡機會，但我沒相關經驗，便透過經理人介紹和攝影師拍攝硬照作試鏡用途。當我去到拍攝現場才發現是攝影師的家，這在法國不太常見。而當時只有19歲的我要在一個50多歲的攝影師家中拍攝內衣照片，感覺不太舒服。拍攝途中，他拿出一些內衣廣告給我參考，要求我模仿相中上身赤裸的模特兒擺出相同姿勢。作為新人，在一個資歷豐富的攝影師前，只能相信他的專業指導。最後拍攝順利完成，但我仍然覺得不自在，於是電郵對方要求他刪除部分照片。

8. 你對香港模特兒行業的看法？

香港對模特兒的接受程度太低。多年來香港時裝業界都只聘用身形纖瘦的模特兒，部分讀者未必有共鳴。當你放眼美國，他們歌頌每個人的獨特美，你會見到身體有殘障的模特兒、身形豐滿的模特兒等。記得在Model Camp中請來了一位坐輪椅的模特兒，她的硬照同樣美麗，不輸其他模特兒。我們每個人都有自己獨特美的一面，勇敢自信做自己，人人都可以是模特兒。

9. 你有什麼下一步計劃？

我開設自己的YouTube頻道，分享自己的模特兒經歷。生命影響生命，我希望像Coco Rocha一樣，把我從她身上學到的傳授給其他模特兒。

10. 你覺得有什麼是被高估的？

Instagram Model和Gigi Hadid。很多模特兒日夜操勞工作、試鏡等，希望在雜誌或天橋上出現自己的面孔，但只因為她們在Instagram沒有大量支持者或來自富有家庭，而沒有得到她們應得的肯定。

■Profile

◆Lucie Petit

法裔女孩，立志成為成功模特兒，以香港作起點。得到超模Coco Rocha親身指導，希望透過自己的YouTube頻道把從Coco Rocha身上所學的一切分享給其他模特兒，改變香港時裝模特兒生態。

■由於疫情關係，《明報》副刊life&style將休刊至4月2日，敬請留意。

文：Kris Chan

編輯：劉家睿