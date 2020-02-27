家用美容儀 「疫」境也要美

■RF射頻 呵護電眼

大家佩戴口罩後，最當眼的，便是一雙靈魂之窗。對於任何時候也要靚的女生來說，在這非常時期，便會把妝容焦點轉移到眼妝部分。要保持雙眼吸引，不可以忽略眼部肌膚的保養。網絡紅人Cecilia Ngan（No7）個人推薦日本品牌Ya-Man推出的RF射頻再生亮眼美顏機，她說：「這陣子發現眼肚位置出現幼紋，便試用這部美顏機的Eye Care Mode，效果不錯。使用時，它會對眼周發射RF射頻，可改善減淡細紋。過往只可以在美容院進行RF美容技術，現在可在家中使用，相當方便」。

◆建議使用方式：

No7建議：「用的時候輕按3秒，然後拿起再移動到其他皮膚部位，重複多次就可以了。」她提醒，大家千萬不要把美顏機貼着眼底皮膚拖行，因為會拉鬆皮膚。使用次數方面，No7通常每星期會使用2至3次。這部美顏機亦備有針對面部肌膚離子導出導入功效，適合每天用作基本護理。

■幫肌膚做Spa

在長戴口罩的日子，專業化妝師Chris Lam認為最重要是做好保濕，因為長時間佩戴口罩，會「焗住」皮膚從而令油脂分泌增加。本身肌膚較敏感的他就推薦Nu Skin推出的ageLOC收身美顏Spa機，他表示：「它的功效相當顯著，使用後，能感受到肌膚水潤保濕，同時亦改善我的敏感肌狀况。唯一不方便之處，就是必須配合品牌推出的護膚產品一同使用。」

◆建議使用方式：

「由於我擔心雙手力度不平均，所以特別購買了兩部美顏Spa機同時使用，避免面部不均。按摩時應依照肌膚的紋理，從下巴位置向上推，為肌膚保濕之餘，亦可以緊致肌膚。」自言相當注重保養的Chris，習慣每天也會在敷面膜時使用，不過一般而言，他建議可以每3天使用一次，「時間長短可按品牌指定每15分鐘一次；若像我一樣每天勤敷的話，便可以縮短每次使用時間，約5分鐘便可」。

■天然礦物泥 深層除污

要預防暗瘡、粉刺等問題，應加強面部清潔護理。肌膚容易敏感的人在挑選深層潔面產品時，必須留意成分。MDNA Skin的Senior Product Trainer Keity Kei表示：「礦物泥的M.T.PARCA礦物美肌精華成分，源自Montecatini的天然礦物泥，對不同類型肌膚皆能發揮作用，能清理肌膚長期積聚的污垢。」她說：「除了深層清潔外，更可達到修護、滋潤、提亮膚色等多種功效。」配以泥膜吸附滋養美容儀使用，據稱能透過磁力讓面膜及污垢從肌膚分離，毋須接觸肌膚，避免對肌膚造成刺激及摩擦，減少肌膚負擔。

◆建議使用方式：

Keity表示：「首先將礦物泥面膜從下而上、由頸到面部均勻塗抹，直至覆蓋面部肌膚後，待大約3至5分鐘，然後利用美容儀，透過磁力移除面膜，徹底清除毛孔污垢。之後再以美容儀導入美容成分，將導入頭接觸面均勻貼住肌膚，由下移上移動，只需10分鐘，便可令肌膚水潤及提升緊致度。」她建議每3天使用1次效果最好。

■超聲波射頻 緊致肌膚

要保持良好的肌膚狀態，除了需要定期為面部肌膚進行保濕護理及深層清潔外，亦應該注意提拉緊致，避免肌膚出現鬆弛的現象。專業化妝師Vanessa Wong推介Panasonic推出的RF超聲波緊致器，「因為這部家用美容儀需時間預熱，再加上使用過程中會產生微溫，而令面部出現微紅情况，所以我慣常在每天晚上洗澡、潔面後使用。我尤其喜歡它能為兩邊面頰帶來飽滿的效果。」她說，由於RF美容儀並不可以「乾用」，所以必須配合保濕面膜或是比較滋潤的精華一併使用。

◆建議使用方式：

Vanessa說：「開啟後，緊致器會發出聲響提示已預熱，然後我會加入保濕面膜（Cream Mask）一齊推，主要用於兩邊面，從腮位上輕力慢推。」

她提醒大家，雖然這是家用射頻機，不過亦不可以過量使用。「每星期最多只好使用3次，要注意並不可以連續2日使用；而每次亦不應該超過12分鐘。」

查詢：Dermalogica 3425 4895；J Select www.jselect.com/brands/ya-man；LG www.lg.com/hk；MDNA Skin 3621 0985；Nu Skin 2837 7700；Panasonic 2332 3723

文：Vivian Lau

模特兒：Zlata T（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：王翠麗