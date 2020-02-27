培訓計劃「孵化」新品牌 發掘時尚新星接班人

如果你是Phoebe Philo的粉絲，或者是時尚名牌的網購達人，相信你一定聽過Peter Do的大名。沒錯，這個Phoebe Philo的門生弟子，設計風格經常被人與Old Celine混為一談，就是由The Vanguard計劃指導下成功帶着同名品牌闖出名堂的一員。

每季挑選4設計新星 助發展品牌

Net-A-Porter自2018年成立The Vanguard，計劃被稱為「新晉品牌孵化器」，皆因它每季都會挑選4個設計新星，提供品牌形象建立、商品種類定價、營銷策略、公關媒體等培訓，協助他們發展成具長遠發展實力的品牌。除了Peter Do之外，其他小眾獨立品牌如首爾的Le 17 Septembre和西班牙的Souliers Martinez，都在計劃帶領下在國際市場打響名聲。

今年初，計劃來到第4季，主辦團隊公布了最新加盟的4個新晉品牌，包括來自紐約布魯克林的Christopher John Rogers，英國的S.Joon、巴黎的Gauchere和Ioannes。它們分別專長於女裝成衣和手袋設計，各有不同風格特色，他們除了接受一連串專業指導，亦聯同此計劃的舊生合作，為Net-A-Porter獨家推出2020年春夏系列。

創意商機取平衡 風格須符客戶口味

很多人會認為，這些設計師之所以被選中，必須要在時尚圈擁有一定的人脈或知名度，其實不然。Elizabeth表示，他們的採購團隊除了會在4大時裝周尋找「設計新血」，亦會在Instagram上積極發掘一些設計出眾而又尚未被廣受認識的品牌。

「我們每一季都會尋找擁有獨特DNA或自己一套美學風格的時裝品牌。它們必須具備有發展潛力的特色設計，同時有清晰的品牌視野。這樣我們才能協助它們擴充品牌的業務和規模，建立具影響力的時裝品牌。」

設計獨特固然重要，但網購平台始終是一盤生意，銷售率是不可忽略的部分。所以採購團隊在挑選品牌時，亦要平衡它們的盈利能力。Elizabeth解釋：「由於Net-A-Porter會大量購入這些品牌的設計並放到平台上售賣，所以從商業角度來看，設計風格與我們客戶的口味相符，是我們篩選時考量的重要條件。」

對於入圍The Vanguard的設計師而言，能夠得到充沛的資源和物料，專注產品設計，同時能在專業團隊的帶領下，令品牌走進國際市場，的確是個完美的起步點。但有了紮實的根基和知名度後，這些品牌的下一步又該怎麼走？Elizabeth表示，作為一個指導者，他們並不希望自己培育出來的品牌只是流行一兩個季度，而是衷心想為它們建立一個能夠輕易被大眾辨認的獨特風格，以助長遠的業務發展。

「看見入圍品牌一炮而紅當然滿足，但我們也有責任確保他們在Net-A-Porter的平台推出後，能stay big和持續發展。每季完結後，我們會積極與各品牌保持良好的商業伙伴關係。」

要從潮流萬變的時尚圈中建立品牌和定位從來不簡單，對新品牌來說每個能夠推上台面的機會都是無比重要。但歸根究柢，設計出色、產品質量好，才會有人賞識。Elizabeth亦認為新晉設計師需要做好本分，堅守原創，盡量擴展人脈和多向業界不同崗位人士學習，正是邁向成功的第一步。

查詢：Net-A-Porter net-a-porter.com

文：Angel Hong

編輯：李東阳