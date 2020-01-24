Step by step：DIY包附紙樣易跟 小心布料膠質不透氣

深水埗基隆街及汝州街有多間店舖出售自製立體口罩DIY包，其中有DIY包連跣水布、不織布及內層布3款布料，附帶紙樣、橡筋、針線一同出售。外層跣水布有多種圖案選擇，惟記者購買的款式，布料帶膠質，密不透風，用來製作口罩，難以呼吸，選購時如未能確定布料質地，建議布料另外購買。

另外，網上有不少立體款式口罩的紙樣供下載，準備好紙樣、3層布料、針線、剪刀後便可以開工。使用衣車較手縫方便，製作口罩需縫紉知識，如沒有相關經驗，宜找別人幫忙。以下示範以DIY包物料製作，所用的外層布料是跣水布，專家建議使用透氣防水布更佳。

1）剪裁

外、中、內3層布料，各按紙樣剪出2片布料

2）縫合

2a. 外層跣水布：兩塊布重疊，有圖案表面朝內，沿紅色弧線縫合

2b. 中層不織布、內層棉布：兩塊不織布，夾着兩塊棉布在中間。一如外層布，4塊布一起沿弧線縫合

3）合併

打開2a和2b，將2a跣水布有圖案一面，與2b棉布一面重疊

其中一條直邊，沿圖中紅色摺線，上下兩面均向外摺0.5cm（如圖3b），不用縫合；縫合其餘3邊（圖中藍色線）

4）翻面

從沒有縫合的一邊，將口罩表面翻出。沿四邊縫合，固定外形。

5）加上橡筋

兩側直邊，向棉布一面摺大約1.5cm，縫合成橡筋通道。穿入橡筋，調整長度後打結，將結藏入通道。完成！

（註：如想立體口罩更貼面，可考慮在縫合時在鼻樑位預留藏入鐵線的位置）