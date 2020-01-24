DIY：專家解構 3層物料特性 自製口罩 醒目選布增防護力

中外層物料起關鍵作用

疫情嚴峻及一罩難求下，使用自製口罩總比毫無防護裝備好。儘管如此，香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅提醒，「自製口罩的過濾效果，一般較外科口罩遜色，它主要是阻隔較大的飛沫，較適合在社區使用」。換言之，大家不應過分依賴自製口罩，若要到高風險地方，應佩戴外科口罩。

自製口罩，關鍵是選擇合適的布料，以及清楚怎樣的口罩結構才可提高防護效能。感染及傳染病科專科醫生林緯遜、香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲均指出，自製口罩的設計應參考合規格的外科口罩，即具備3層不同功能的結構：外層拒水（water-repellent），防止飛沫滲透；中層過濾，形成屏障阻擋病菌；內層吸水，吸收佩戴者釋出的濕氣和水分。

不夠貼面 病毒乘虛而入

孔繁毅提醒，口罩的鼻樑及兩側位置要貼面，以防病毒及細菌從這些罅隙乘虛而入。另林緯遜指出，如果佩戴自製口罩後，呼吸如常，感覺跟沒戴也沒分別的話，一般只有兩個可能，一是中間阻隔層密度不夠，二是口罩鼻樑及兩側不夠貼面。假如有人在你面前不掩口咳嗽，飛沫從正面噴濺，「理論上飛沫不會突然轉彎從口罩兩側進入，但也不能排除風吹，或側面有人咳嗽或打噴嚏」，所以口罩盡可能貼面較安全。

坊間製作口罩的布料繁多，如要自製口罩，選購布料時宜緊記以下原則：

◆外層

作用：拒水，防止飛沫滲透

選料：普通棉質布料接觸水分後，會瞬間滲入，所以宜選防水或跣水布料。防水與跣水分別在於防水布滴水不漏，而跣水布接觸水分一段時間後，仍有可能滲入。而兩者相比，防水比跣水好，但一般防水布透氣度低，葉曉雲建議選擇高性能的透氣防水布，例如表面加入納米塗層的布料，防水之餘也可讓空氣穿過，此類布料常用於滑雪服裝。

但葉曉雲提醒，我們不能單憑布料材質來判斷是否防水，「防水層是額外處理的工序，與材質無關，如棉布本身很吸水，但經過防水層處理，亦能變成防水棉布」。

◆中層

作用：過濾，形成阻擋病菌屏障

選料：不織布。葉曉雲解釋：「紡織布料主要有兩種編織方法，一種是梭織，布料組織由紗線縱橫交錯編織而成；一種是針織，把紗線做成線圈，一圈一圈緊扣而成。而不織布則是既非梭織亦不是針織的『無紡布』（Non Woven Fabric），特點是纖維排列無定向，『亂糟糟』黏合在一起而形成布料，相比梭織或針織布料，反而能增加阻隔功效。」她補充，合規格外科口罩的中層，主要使用「熔噴不織布」，它薄身、纖維直徑小，因此能阻擋微小粒子。

兩層薄不織布重疊 免阻呼吸

然而，熔噴不織布不容易在坊間買到，葉認為可改用一般常見的不織布。而理論上，不織布愈厚、纖維密度愈高，阻隔效果愈理想，但或會導致難於呼吸，她認為可選用2層較薄的不織布重疊，來代替厚身的不織布，縫製時，避免不織布的壓紋重疊。

水洗外科口罩 損過濾效果

同樣是不織布，為何外科口罩不可清洗？葉曉雲說：「外科口罩設計是供單次使用，拉力強度低，如清洗它，除了外層和內層會變得『霉爛』，中層熔噴不織布經靜電處理，有助吸附細菌病毒，而且纖維幼細，清洗會破壞靜電吸附能力，亦有損纖維組織而降低過濾效果。反而一般不織布，由於本身有特定用途，如製作環保袋、抹布等，因此具一定拉力，亦可水洗。」

坊間有些自製口罩款式中層為開放式設計，可放入濾芯，要留意濾芯大小要跟口罩相若，否則沒濾芯覆蓋的位置未能有效阻隔細菌病毒，增加風險。

◆內層

作用：吸水，吸收佩戴者釋出濕氣

選料：由於主要作用是吸濕，葉曉雲認為可以選用棉布。但她提醒，無論選擇哪一種內層吸濕布料，布料織法應跟外層不同。「舉例說，外層選用針織，內層就用梭織，反之，外層用梭織，內層就用針織。兩種不同織法的布料，能夠幫助堵塞『漏洞』，避免飛沫從一條路徑由外到內滲入。」

■口罩勿混衣物同洗

布製口罩宜每日清洗，葉曉雲建議：「在面盆中加入清水及洗衣液，浸口罩30分鐘，然後過水，再用毛巾印走水分及晾乾。避免把口罩放入乾衣機烘乾，因高溫有可能令布料縮水，令口罩不合面形。口罩要獨立清洗，不要混合其他衣物或家人口罩一同浸洗。」

文：李佩雯

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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