日式法菜 和牛海膽啖啖矜貴

【明報專訊】法國菜想吃得輕怡點，也有好介紹。北角匯裏就開了一家由觀塘搬過來的法國菜館BriKetenia，請來曾於美國紐約的米芝蓮三星餐廳 Alain Ducasse at the Essex House學藝，又分別在東京及香港文華東方酒店的星級餐廳工作過的日籍大廚中西潤也（Junya Nakanishi）坐鎮，將日本食材結合法國烹調，做出適合香港人口味的菜式。當中的代表作應是溫泉蛋配香濃南瓜蓉，攝氏63度溫泉蛋是法國菜常見的美食，大廚今次用上蛋黃特大的九州太陽蛋及南瓜，前者慢煮至半液體半固體，濃郁豐腴，後者焗過後加上用牛油爆香的洋葱打成蓉，臨上枱前灑幾滴松露油及麵包碎，吃時輕輕攪拌，一口甜美，菌香清新。