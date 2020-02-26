People：棟篤笑藝人陳樂添 苦中作樂 笑出真性情

「之前咪搶廁紙嘅，如果林鄭係師奶，佢會唔會搶到？佢唔會，因為佢會去咗7-11撲。」林鄭月娥早年競選特首時，誤以為便利店有廁紙賣，午夜撲廁紙失敗，成為一時熱話。3年過去，廁紙成為搶手寶物，這舊日軼聞也成為Tim近來留在家中時度橋的笑話一則。「其實我好同情她，我們是同一類人，同樣要公開演講，講嘢都係不負責任，唯一不同是10多分鐘後，我就會落台。」

政治笑話一則接一則，但Tim澄清，其實他不愛抽政治水，以往的笑話少碰政治，多談日常，「（有時效性的笑話）可能講一個月就用不上，我好辛苦先寫到一個笑話，個笑話要講一整年的」。但時勢動盪下，他腦海點子多多，社會大小事都拿來取材，更挑戰自己每日出一個笑話post，為這個本應全年最賺錢的2月紓一紓悶起。

美式風格引發連環爆笑

從大學接觸棟篤笑，到前年離開IT行業，全職「靠把口搵食」，Tim已在棟篤笑圈子浮沉10年，他曾為卓韻芝棟篤笑開場，也辦過3趟個人棟篤笑，加上每雙周一次的open mic，經驗匪淺。但對香港人講棟篤笑，始終是哲理滿滿的黃子華最iconic吧？「我不想要多個黃子華，我反而想香港有棟篤笑文化。」Tim道。

不是黃子華，反而有不是黃子華的好。他發現當觀眾不認識台上藝人，就不想聽道理，大家不求食腦只求爆笑，所以他的風格亦偏向美式，講求笑位頻繁，務求達到1分鐘6個gag的美式標準，加上與觀眾距離近，互動多，氣氛更親密。

曾講錯笑話 工作陷低潮

Tim 10年的棟篤笑生涯中，轉捩點不得不提幾年前，他拿Beyond已故主音黃家駒開玩笑，一句「樂隊主音以外的樂手無人記得，除了Beyond， 因為個主音死咗」，引來海量負評。他主動提起這段令他大為省悟的經歷，當時受盡千夫所指，工作全泡湯，「為何自己純粹搞笑，道了歉，大家要插我？我好唔開心，男人老狗喊。事後想，你有無解釋自己係咩人先？如果冇100％畀人知就唔怪得人」。他開始反省，是否應該將「我」放在笑話中？「以前好多論點，其實是為笑位扭出來的論點，不是我真正的想法。」

自身經歷融入棟篤笑

他開始把自己的思想和經歷融入棟篤笑。例如早年Tim母親意外過身，如此悲劇，他轉化為悲中帶喜的笑話。「當時我發現男生可以好好控制情緒，反而女生發泄到，能哭出來。我哭不出，唯一要哭就靠致電前女友。類似的笑話是，如果有男仔在你面前哭，你要珍惜，因為他是好難得的乸型。」他也決定只呈現真實的自己，講自己覺得對的事，像他的偶像李小龍般提倡honestly express yourself，「每個人都應該真實地顯示自己能力，例如我最喜歡的時刻，是在台上盡力講笑話時，不用介意其他人，不會想自己是否『樣衰』，著衫靚唔靚，反而台下的人『bomp』一聲爆笑，就是我最享受的」。

文：宋霖鈴

編輯/劉家睿

美術/謝偉豪

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