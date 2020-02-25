論盡教育：教書是一門藝術

新年期間回娘家過節，茶餘飯後，和老爹聊起「怎樣算是成功的一課？」講起教書，他嚴肅的說：「教書是一門藝術。」老爹說他讀小學和中學時，遇過好多有學問而唔識教書的老師。戰後初期，好多高學歷的北大、清華、交通、復旦、聖約翰、嶺南、中山大學等名校畢業生，南來香港，多以教書為生。由於未受過最基本的師範訓練，空有滿腹經綸，連課堂秩序都唔掂，課室如花果山，成班馬騮大鬧天宮。老師不停大喝「唔好嘈」、「唔好嘈」，唉！其實最嘈的是老師本人。當然並不是所有教師都如是，但比例着實不低。是否受過師範訓練的教師都能成功上好一堂課，也不盡然，正如不是每一個演員都是閃耀生輝的明星。

出場氣勢 內容吸引 眼光全面 缺一不可

老爹「教書是一門藝術」的理論：充足備課是必須的，若一個演員連念台詞都甩皮甩骨，能期望他演場好戲？老爹舉幾個重點：

1. 出場氣勢

出色的名伶未踏出虎度門前，在管弦和鑼鼓聲中有說不出的氣勢，吸住觀眾注意力好重要。學生是觀眾，你就是主角，不單人生如戲，一堂課也是一場戲。入課室前先在課室門口稍一駐足，因為一定有些學生在老師未到的真空期間製造聲浪。待鴉雀無聲後才慢慢步入課室，眼神橫掃全課室，你的氣勢壓住全場。有些人天賦異稟，不怒而威，勉強不來。

2. 內容要吸引

能吸引觀眾的注意已是成功的一半，記住，觀眾的注意力很短促，這時刻是考你的功力，成敗在此一瞬。舉例而言，大多歷史科教師要學生死記皇帝年號，乜宗物宗，在位年期，枯燥的强記是學生討厭歷史科的主因。王師奶難忘中學時一位歷史科老師，他從不要求學生記憶乜宗物宗的承傳，專從野史入手。野史通常趣味豐富，引人入勝，尚記得他教南宋史時，他第一句就問：「岳飛咁好打，你哋知唔知佢師父係邊個？」這一問，全班茫然。跟着又問：「你知唔知《水滸傳》的十萬禁軍教頭林冲和盧俊義是岳飛的師兄弟？」這樣的鋪排，將全班的興趣和好奇提升到沸點，這就是藝術。講野史不能太天馬行空，要有多少根據才會令觀眾有似是而非的信服。最後老師引《岳飛傳》：「射與周同，盡其術，能左右射。同死，溯望設祭於其冢。」周同是岳飛的師父有傳記為證。

3. 眼光要照顧全面

除此之外，眼光要照顧全場，你每講一句話，令學生好似特別對佢講，說話速度適中，吐字清晰，舉手投足與內容配合，細微處亦疏忽不得。以上所言，僅其一二，文章千古事，得失寸心知，教書之道亦如是。

教書絕對是一門藝術。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第282期]