副刊
Happy PaMa 教得樂 第282期

Happy Pa Ma

辣媽CEO：虐待子女當籌碼

【明報專訊】結婚是兩個人的事，離合是兩個人的事，是緣是債是場夢都與任何人無關，自作孽，不可活。但一牽涉到子女的話，說話就不能這樣講，虎毒尚且不吃兒，父母必須肩負保護子女的天職，對子女狠下毒手的不是人，簡直禽獸不如！

近日看新聞報道，看到一宗母親因為和丈夫不合，竟向自己兒女殘忍施虐的新聞。我無法用筆墨形容我的憤怒！懷胎十月經歷十級痛楚把孩子生下來，怎可能下得了毒手？稍為有些少人性血性母性，都不可能做得出手，完全喪盡天良！法律上不管可以向這個母親作出什麼制裁懲罰，都補償彌補不了小朋友在肉體上、心靈上的創傷。究竟點解要生仔？只能無語問蒼天？

原生家庭對孩子造成的影響是一生一世的。年輕人的行為思想、性格品行，和父母的關係及家庭的教育絕對有關。結婚可以一時衝動，生仔絕對不可以！破碎的婚姻，破碎的家庭，破碎了的心都是自找的，但孩子的心破碎了，如何修補呢？

小時候缺安全感 影響日後人際關係

心理學家黃維仁博士說，原生家庭對一個人的影響，包括人格成長、人際關係（EQ）；影響到日後的事業，影響到日後的家庭。原來當一個人與最親密的人互動時，最容易浮現出過去所受的傷。事實上有很多研究指出，婚姻暴力、會打小孩的人，絕大多數是在自己成長過程中，本身曾被父母虐打過，或是看過父母動粗或被動粗。所以處理家庭關係時，不可以把伴侶或子女當成來「討債」來看，而是要用理性與愛心慢慢解決問題。

黃博士亦講到，人最基本的心理需求，第一個層次就是安全感。小時候缺乏安全感所造成的心理創傷，影響日後對愛情、婚姻及與子女的關係，更很易將人的善意當作惡意，產生很多的誤會、摩擦和衝突。

根據黃博士所講，大家冷靜下來想一想，近年社會上、職場中有很多年輕人的思想行為，跟上司同事朋友種種矛盾撕裂，可會有不一樣的理解？

從源頭拆解 免雪球愈滾愈大

所有問題，如果不能從源頭拆解，雪球只會愈滾愈大，日日劍拔弩張，大家的身心都有說不出的疲累傷痛。痛定思痛，改變由自己做起，先「格物、致知、誠意、正心、修身」，然後才齊家，才有望可見國泰民安，天下太平。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第282期]

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