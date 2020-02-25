言語自聊：在家有什麼好玩？

扮演遊戲是學齡小朋友最常玩的遊戲，簡單至煮飯仔，繁複至扮坐太空船上太空都是扮演遊戲。遊戲好處很多，主要幫助小朋友3方面的發展：語言及溝通技巧、社交及情緒、提升創意。

玩扮演遊戲學詞彙 更易入腦

扮演遊戲中由於涉及不同場景，小朋友可以學習到不同場景的詞彙，例如在機場遊戲中可學到有關旅行的詞彙，在郵局遊戲中可學到有關寄件的詞彙和程序，而在各式各樣的模擬商舖買賣遊戲中，又可以學到不同貨物的名稱和用語。在遊戲中，小朋友可重複使用相關詞彙和相關句式，加強記憶，這比起看flash card、看iPad更容易入腦。而很多家長亦會從中發現，小朋友比想像中長大得快，用詞也愈來愈精準。

至於社交及情緒方面，不同的場景有不同的角色，當小朋友「扮演」不同角色時，他們就能理解當中的困難或情緒。例如作為顧客，我們排隊付款時當然會不耐煩，小朋友亦會因此而發脾氣，埋怨要快點；但當小朋友「扮演」收銀員的角色時，看到長長的人龍會感到焦慮，明明已經做得很快，但仍有很多客人在排隊。這種易地而處的能力，就是心理學中所說的「心智解讀」（Theory of mind），讓小朋友迅速地理解對話中語言及非語言信息，發掘對方隱藏的意思，並作出合適的回應。此外，在遊戲中，小朋友會遇到困難，由於只是遊戲，小朋友可在安全的情况下大膽試行解決方案，並親身體會該方案所帶來的後果。這對小朋友的解難能力有莫大幫忙。

憑空建構場景 提升創意

因為扮演遊戲是憑空想像，小朋友的創意當然會大大提升，他們可以重新建構自己想像中的世界或喜歡的場景。而家長需要做的，只是提供不同的原材料給小朋友，例如在家中騰出小小的空間，給小朋友紙箱或膠盒、家具、膠餐具等作為背景，舊衣服、舊書和雜誌等等作為貨物，讓他們建構出自己的場景，不論是郵局、雪糕店或太空船，小朋友都可以創造出來。可以的話，容讓這間「郵局」營運數天，讓小朋友想出無限可能。另外，家長亦可蒐集家中的「主題」物品，例如舊機票、外幣或舊信用卡、相片等，讓小朋友即使安在家中亦能「旅行」一下！

所以，在家有什麼好玩？就玩「扮演遊戲」吧！家長除了提供物資和注意安全外，也要全心全意投入遊戲，讓小朋友在遊戲中跟你學習，別再催促小朋友收拾玩具做作業了。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第282期]