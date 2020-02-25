國際親子台：你「看見」孩子嗎？

正當我「職業病發作」，想用正面管教——先肯定她是個充滿正義感的小女孩，再問她認為下一次有沒有更好方法處理時，她沉默半晌，小聲告訴我：「媽咪，我都有少少喊。」當下有如當頭棒喝，方才明白，雪雪那一刻不是想要「解決方法」或什麼管教模式，而是想我明白，她也不開心。於是，我停下來，走近抱抱她，帶點內疚告訴她：「不論是開心或不開心，只要是有關你的，我也想聽。」

什麼是「看見」？對孩子來說，什麼是被看見？即使讀了那麼一大堆幼兒教育理論，很多時我也沒有真正看見孩子的需要。「看見」並不是一種眼神交流，而是一種願意放下預設想法的心境，一份願意與孩子站在平等位置的胸襟，一份願意用心感受對方的態度。

The Power Of Showing Up一書中，作者強調四個S，均是父母幫助孩子成長時所需要的條件。第一是讓孩子在安全環境成長（Safety），第二是讓孩子有情緒出口（Soothing），第三是建立孩子的信任度/安全感（Secure），最後是看見（Seeing）孩子。

用心才能「看見」

「看見」，並不只用雙眼，而是用心。兒童發展心理學研究指出，其中一個最有效預測孩子將來快樂與否、社交及情緒發展良好與否，甚至將來成功與否的重要指標，是孩子在幼年時是否得到細緻敏感的回應，以及具支持性的照顧。上文提及一書，正是提醒父母，我們也許沒有什麼育兒秘方，甚至有時自覺並不稱職，但至少，請務必在孩子成長中show up。Show up不止是亮相，而是出現時帶着全人全心全意，來與孩子相處，讓孩子知道你存在，你可以擁抱，你可以隨時為他停下來。相處過程中，更要讓孩子感到被看見、被理解、被明白。

請預備換上孩子的眼鏡，而非我們既有的尺去量度孩子。正如雪雪當下需要的，是我願意明白她的傷感，而非教她不要出手阻止別人。孩子並不需要我們24小時全日無間斷地看着他，但需要我們每天都張開雙眼看到他和看懂他。不被看見的孩子，活像被遺棄的孩子。

你，願意「看見」孩子嗎？

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。

網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第282期]