半職爸爸：真相比「禮貌」重要

真相比禮貌重要，本來是常識，可是，如果孩子這麼小，面試考核的重點卻是禮貌，那麼，孩子就會覺得，為了禮貌，真相是可以扭曲的。面試的場合，某些顯而易見的禮貌可以評估，可是，孩子有沒有勇於講真話的能力，反而沒法評估，結果，虛假的禮貌受到表揚，比禮貌更重要的人格元素不免受到忽視。

《國王的新衣》中大人是老練非愚昧

現在看來，《國王的新衣》中一些深意，我們還是無法真正了解。我們給孩子講這個故事時，側重點是其他大人愚昧，倒是孩子純真，所以說出了眾人本來都知道的真相。可是，深入細想，其他大人「看不見」國王沒有穿衣服，其實是一種很多人都推崇的「禮貌」，即是「在適當的場合說適當的話」。大人經過深思熟慮才說出「妥當的話」，這樣做，不是出於愚昧，而是出於「世故和聰明」。相反，孩子說出真相，在很多「禮貌評估」的視角下，則是一種「無禮」、一種「沒家教」、一種「不識好歹」，甚至是一種「不知禍之將至」。

來自武漢的新型冠狀病毒肆虐，全世界遭殃，這事更顯得及早揭露真相比「禮貌」重要。在最初病毒開始傳播時，說出真相，可能得罪權貴或者一些想隱瞞疫情的人，可能被視為「越級」或者「無禮」，但是，不說出真相，所有人結果都會陷入萬劫不復之中。那麼，如果二擇其一，是義無反顧地維護真相重要，還是瞻前顧後地保持「禮貌」重要？是為了真相而勇於得罪某些人重要，還是為了和諧而保持「做人的技巧」重要？

疫情教訓：寧得罪人莫隱瞞真相

港大微生物學系講座教授袁國勇說過：「不要遠離事實，遠離事實真相的地方，只會愈來愈危險。」

家長可能會因為孩子無禮而尷尬，當孩子看到「豆皮婆」直呼「豆皮婆」，看到「肥佬」直呼「肥佬」，家長有時會顯得手足無措，不知怎樣打圓場。不過，如果家長一直教導孩子，更重要的是內心，而不是外在表現，那麼，孩子慢慢就會明白，一個人重要的不是外表，而是性格，他就會慢慢學會欣賞和看見一個人的性格多於只看到一堆的肥肉和一張長得不好的臉。

而且，得罪一個「豆皮婆」和「肥佬」，還是比學會隨時隨地因為「討好」某些人而蓄意隱瞞或者幫忙隱瞞真相好得多。

一直很怕，我們社會，有太多「禮貌」，太少真相。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第282期]