副刊
Happy PaMa 教得樂 第282期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：口罩荒下的非常教學時刻

【明報專訊】非常時期，口罩成為「戰略物資」，牽出幾多荒謬︰見隊就排務求一罩在手的有，天天數算存貨安排日常作息的有，囤積甚至搶劫圖發國難財的有。有人用完再用，有人以蒸煮紅外線等來「招呼」它。有政府視之為「戰略物資」不許出口，有政府卯足全力極速組合生產線穩定民心，有政府明明早在生產卻說不出把它們送了到哪裏，「搵命博」的前線醫護偏偏收不夠口罩……

校長張羅口罩 分給有需要家庭

非常時期，學校也發生了很多奇怪事。因為沒法上實體課，教師變身「網台主持」用視像講學，又常常來信息關心孩子；只是沒想到，兵荒馬亂中，連校長也幹起副業來。女兒就讀的基層社區學校，月初發出特別通告，這趟不說停課不說網上學習也沒提醒學生緊追課程進度，反倒統計家長手上的口罩存貨。好奇問班老師原委，她說，原來校長擔心學生的家庭狀况，除打算把校內僅餘的庫存分給有需要的家庭應急外，還四處張羅，希望籌得更多。

果然不出幾天，新通告又來了，這趟簡介分配安排，包括優先發給存量少於10個或有急切需要的100個家庭，每家5個口罩。通告不忘提醒，時艱當前，大家更要互相幫助，譬如分享口罩、廁紙和清潔用品等。

「聖經告訴我們，即使是得貨財的力量和謀生的能力都是出於上帝，若我們明白所擁有的都是屬於上帝的，便能激勵我們不再緊握世上的事物，帶着感恩的心領受每天所得的恩典，並且放寬心胸樂意與人分享。」

通告的校長署名下是連串手瓜emoji，充滿力量。

最壞時代也是最好時代

想起早前在網上看到的照片，有日本小縣城的商店在空空的口罩貨架貼上字條：「沒有不停的雨，天一定會放晴。相爭就不足，分享卻有餘。」

據說，最壞的時代同時也是最好的時代，想來也適用於教育工作者。學生不來課室，教師便提前實驗遙距工具；政府管治失當致全民恐慌，校長以身教示範分享和民間自救。

非常時期也是非常的教學時刻；此情此景，特別感恩孩子在關愛的校園裏成長。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第282期]

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