喜閱愛麗絲：E世代必備的知識管理能力

閱讀素養 解讀線上線下信息

「閱讀素養」強調學生具備整合知識的能力，它的核心能力就是「閱讀理解」，這亦是獲得知識的最重要途徑。閱讀素養與生活、學習能力息息相關。不論是在線上或線下，我們生活中都充滿多樣的信息，要解讀它們，都需要不同的理解策略。學生藉由廣泛閱讀，透過教師教學的引導和討論，培養擷取、分析、比較、統整、思考、提問等多元的理解能力，養成閱讀素養。而在互聯網出現之後，學生除了要具備閱讀素養這個基本功外，也要具備「資訊素養」能力。

資訊素養 助辨別傳言真偽

1989年，美國圖書館協會的「資訊素養總統委員會」更指出「資訊素養」是一種求生的技巧。而一個有資訊素養的人，有能力覺知自己何時需要資訊，並且能有效地尋找、評估和使用所獲取的資訊。簡而言之，資訊素養是一種「使人能夠更有效地選擇、尋找及評估傳統或網上資源的技巧」。日本更把資訊素養細分為從不同媒體蒐集資訊的「媒體素養」及從電腦處理大量及高速資訊的「電腦素養」。我們不難發現，從近期的修例事件，以至近日的新型冠狀病毒疫情，人們會不自覺地將一些未經證實的傳言在社交平台上傳播，這反映了資訊素養能力的不足。即使打着「fact-check」的信息，也不一定是事實，但有不少人卻會誤信為真。成人尚且未必能判斷資訊的真偽，錯誤地應用和發放了虛假的信息，更何况是兒童或青少年？我們應該如何正確地解讀、管理及應用日常生活所獲得的種種資訊呢？此時，資訊素養技能變得尤其重要。我們必須更快速地回應問題，好好指導在E世代成長的一代。

對於近年在香港積極推行的任務為本學習法（Task-based learning）及專題研習，閱讀及資訊素養技能，都為學生提供了一個建立知識的框架。幾年前，筆者在任教的小學，參與了由教育局舉辦的種子計劃（「透過學校圖書館提升小學生的資訊素養」的協作研究及發展）。筆者以「香港的歷史及文化」為主題，以跨科組協作形式推行（包括：圖書科、常識科、資訊科技科、視藝科、中文科），並以常識科的專題研習作切入點，由學科教師教授課程內容，而筆者則提供閱讀資源、策劃活動及設計課程，並教授學生六步法：資訊搜尋策略、判別及評估資訊、綜合及應用資訊、圖表應用等。在圖書館聯課活動中，更加入了科技和遊戲的元素及課後參觀活動。筆者設計的教學簡報及活動工作紙、教學研究及報告，可以參考教育局的教學資源網站——透過學校圖書館提升小學生的資訊素養。（詳情可瀏覽bit.ly/2vLjJgh）

文：董雅詩

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第282期]