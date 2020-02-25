玩創校長：寫給仍然熱愛抱怨的你

特別對於教師來說，大年初一收到停課消息，必然一聲嘆氣，一來要立即拍片讓學生在家學習，二來又要撰寫不同的停課安排通告，更要不斷修訂已經密密麻麻的校曆表，把預先安排了的活動又再重新編排，重重複複，沒完沒了。

對家長來說，初一收到停課消息，更加晴天霹靂，因為要讓孩子留在家裏學習！平日能在學校完成的學習活動和功課，一下子教師藉網上方式把責任轉嫁給家長；雙職的家長更加煩惱，在疫情中同時要面對自己工作帶來的種種挑戰及壓力，放工後更要到處搶購口罩撲紙巾，回家更要花時間與孩子追回日間的學習進度，把生活及工作壓力雙重提升。

抱怨無助解決問題 關愛團結渡難關

說到這裏，不如我們繼續抱怨吧，繼續把負能量投射在你的家人、同事、教師的身上吧！「抱怨」，真的可以解決問題嗎？

我認為，要面對困難及挑戰，只有正能量，只有關愛才能團結起來，共同面對困難。因我深信，無論你是教師、家長，或在城市擔任任何崗位，在最困難的的日子，大家只要把自己能力範圍內可以做到的分享及貢獻出來，或把關愛帶進你能夠接觸到的人，這比單單抱怨更能有效面對香港現在的情况。

當筆者收到停課通知後，先把自己的教學同工全部安排在家裏工作，並按不同教師的科目年級編排及分配好在家工作的時間表。所以在年初四的時候，我們已經可以把學生在家學習的時間表通知家長，讓孩子能夠在家中繼續學習。基於以上的操作，筆者的學校70名教師，齊心合力每人平均製作5至6條教學短片，合共提供超過400條短片，可說是把整個月的小學課程都製作出來了。

當完成了筆者自己學校的工作編排後，我們又在想，香港是否每一間學校也能提供完善的上網學習資源給予學生使用呢？所以我在年初六，聯同社創家黃岳永，致電給台灣著名教育家葉丙成教授，請他把其中一個網上學習平台免費給予香港所有學生在停課使用，並聯同香港多間教育公司，組成強大的學校支援服務團隊，免費共享超過1萬道學習題庫。在我們公布4天以後，便有400多間中小學、合共申請了25萬個學生戶口，讓學生能在停課期間免費使用。

在疫情持續大概半個月以後，我們想到服務學校的教師團隊中，有很多是來自世界各地的外籍教師，他們離鄉別井，來到香港，為的就是服務香港的學生。但在今天的疫情下，他們能買到所需的日用品嗎？他們能夠知道在哪裏排隊可以購買清潔用品嗎？當我們想到這裏，筆者學校的4名校長，便自發走到藥房、超級市場、街市等購買所需物資，並在兩天內，親自駕車把抗炎小禮物包送到每個教師的家門口。雖然禮物只是一件小小的心意，但重點就是讓關愛流動到我們身邊能夠關心的人。

從我以上的小小個人經歷，看似是兒時日本卡通片的口號——「勇氣、團結、友情」，卻是今天香港最需要的價值，用來一同面對今天的挑戰。

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

[Happy PaMa 教得樂 第282期]