副刊
Happy PaMa 教得樂 第282期

Happy Pa Ma

升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■細B重讀 選程度合適幼園

問◢ 本人有兩名女兒，分別於2015年10月及2016年9月出生，兩個都是早產，預產期其實是11月尾，屬超細B。大女以細B身分入藍田靈糧幼稚園，因搬屋關係，再以大B身分在鑽石山靈糧幼稚園重讀K1，與細女同校和同級。因為見靈糧升小派位不錯，所以被吸引，但發覺學校太happy，沒有書本、沒有功課。

本人是協恩中學和附屬小學畢業生，亦有宗教5分，手持25分。現擔心幼稚園太happy，升小一很吃力。之前替細女報了協恩中學附屬幼稚園、迦南幼稚園、香港培正小學（幼稚園）等K1，但也沒有取錄她，所以我想幫細女重讀K1，做大B，以及幫家姐插班讀一些比較着重學術的K2，主要想報九龍城或九龍塘區。

本人參考過2020/21 K1空缺，見基督教中心幼稚園暨幼兒園、何文田浸信會幼稚園、九龍迦南中英文幼稚園、九龍城浸信會幼稚園、聖公會牧愛幼稚園、聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園、聖文嘉幼稚園都有空缺。至於家姐，都想幫她插K2，看看有什麼學校適合，想轉一些比較谷、多功課的學校，作入小一前準備，請幫忙給一些意見。

答◢ 本人在這專欄，時常建議家長最好讓子女做大B，不要做細B，因為大B無論在認知、社交、自理各方面的能力，都比細B勝一籌，所以大部分名幼椎園，都會選擇取錄大B。你細女沒有被一些較出名的幼稚園取錄，亦可能與她的細B身分有關。參考教育局質素評報告，本人給你提出的幼稚園評級如下：

‧何文田浸信會幼稚園 A

‧九龍迦南中英文幼稚園 A

‧聖公會牧愛幼稚園 A

‧聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 A

‧基督教中心幼稚園暨幼兒園 A-

‧九龍城浸信會幼稚園 A-

‧聖文嘉幼稚園 A-

教育局質素評報告是以兒童為中心，不鼓勵催谷，所以以A+和A級比較適合你的要求，A++可能太「happy」，而A-可能太谷了！

■跨網心水學校 只可填甲部

問◢ 小女今年讀K2，將會由91校網搬到64校網，想問乙一可填65校網的聖公會仁立小學嗎？如不可，64網心儀聖公會主愛小學，應怎樣填表選擇呢？本人對64校網毫無頭緒。

答◢ 統一派位乙部是受學校網限制，你住在64校網，一定要填該校網的學校，反而甲部不受校網限制，你可以在甲部填聖公會仁立小學。在乙部，你可以把心儀聖公會主愛小學填第一，石籬天主教小學填第二，石籬聖若望天主教小學填第三。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

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