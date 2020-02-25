副刊
Happy PaMa 教得樂 第282期

Happy Pa Ma

讀樂樂：疫症蔓延時 繪本的暖意

【明報專訊】在這一罩難求的抗疫日子裏，我想起《凱琪的包裹》和《鵝太太的好主意》這兩本書。

《凱琪的包裹》是作者根據母親在第二次世界大戰的真實經歷寫成。戰後歐洲人窮困，物資缺乏，故事的小主角——荷蘭的凱琪，一家也不例外，只能靠甘藍菜和薯仔維生。有一天，凱琪收到美國兒童救助協會寄來的包裹，裏面有肥皂、毛襪、朱古力及一封信，來自美國的蘿西在信中表達了她的祝福：「希望這些禮物讓你們的日子變得很有光彩。」看來普通的3樣東西，在當時都是奢侈品，凱琪不但感受到來自異國滿滿的心意，更感到自己的幸運，且樂意和大家分享。凱琪回信道謝，故事就這樣展開了，在蘿西和凱琪的書信往來中，蘿西知道了凱琪及家人朋友們日常所需。蘿西開始在學校、教會募捐罐頭食物、衣服，因此凱琪收到包裹愈來愈大，物資數量和種類也愈來愈多。凱琪十分樂意和鄰居、朋友分享她的包裹。來自美國的包裹陪伴着荷蘭小鎮居民渡過一個漫長冬天，迎來了春天，當鬱金香長出綠芽時，凱琪也做出了一個行動……

另外一本《鵝太太的好主意》，講述鵝太太種了一些蕪菁（大頭菜），打算拿到市場賣掉掙錢，然後買一個鍋子煮東西。在前往市場途中，遇到牛小姐、鼠小妹、貓大叔……蕪菁一早已換成其他東西，鵝太太手頭的東西一直在換，到市場前，鵝太太手上拿的是……每次交換完，鵝太太並不理會是否划算，自己有沒有吃虧，她總是樂觀地說：「這真是個好主意啊！我怎麼沒想到呢？」離開市場時，她也沒有帶着鍋子，為什麼會這樣？

故事中尋啟示 艱難中抱希望

在不同情景下看同一本繪本，可能會有不同感受；繪本中總有一絲暖意，說不定這兩本書會為我們帶來啟示。最近，口罩、清潔用品、米、廁紙等日常用品供應緊張，大家如何面對？正如凱琪在信中提到：「你的友誼不但填飽我們的肚子，也振作我們的精神。」經歷困境時，別忘了互相支援，在艱難中依然懷抱希望。

口罩當手信，口罩當利市，口罩比名牌手袋更值錢，是怎樣的一回事？疫情嚴峻時，物品價格，由誰定訂？市場？供需？你會用什麼來換一個口罩？商人又是用怎樣心態對待口罩的交易？發國難財、配給制、關懷弱勢社群？鵝太太以物易物，物盡其用，給最需要的人，是簡單、深刻的哲理。

不妨和孩子討論一下，如何面對困境及善用物資，相信孩子也有好主意。

文︰澄瑩

[Happy PaMa 教得樂 第282期]

相關字詞﹕口罩 武漢肺炎 鵝太太的好主意 凱琪的包裹 輕鬆升學 新書共讀 澄瑩 讀樂樂

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