副刊
Happy PaMa 教得樂 第282期

Happy Pa Ma

問專家：8歲女為韓星發脾氣 擴闊生活圈子學包容

【明報專訊】問：女兒今年8歲，一年前迷上韓星，她喜愛少女跳舞團體，去年開始替她報了K-pop跳舞班，現在幾乎一天到晚都在看女團的YouTube。她更開始愛上跟風打扮，又要留很長的頭髮，又說要買黑色緊身衣服，我覺得這不是一個8歲小孩應有的行為，她的童真還應該保留多幾年吧！

最初覺得問題不大，因為她年紀還小應不怎麼會去「追星」，但近來發覺她與哥哥、朋友對話，甚至家庭聚會中，都只是說韓星的事，要是有人說一句韓星不好的話，她便會很生氣，甚至發脾氣。有一次她更偷偷把零用錢買了很多韓星產品，原本她的零用都只是儲起來，我們說過買什麼都要先問父母的。我怕她如此沉迷會令她做出一些不理智的行為，甚至影響學業，不知如何跟她說呢？

答：就家長來信看來，這小妹妹開始有些不太理想的行為出現，例如父母曾跟她說過要商量下才可動用零用錢，她卻偷偷用來買東西；別人說了她不喜歡聽的話，她又會發脾氣等。

如果個案中主角已是初中年紀，她便踏入了有自己主張的階段，也會出現一些和父母對抗的行為，需要用不同的手法處理。但這妹妹才8歲，實在太小，思想仍未成熟，父母應把握時間和她好好談談，加以引導。

擅用零用錢破壞誠信 可收緊規則

第一，先說零用錢的運用，父母應告訴女兒偷偷使用零用錢，會令他們不開心，因為當初大家約定了買東西要先問過父母，現在誠信打破，爸媽會對她失去信任。在此情况下，父母就要把規則收緊。其次，要她知道買回來的東西是否有用？家中是否有位存放？要知道當孩子愈高年級，所需要的空間愈來愈多，到時這些明星物品要放在哪裏呢？這些討論目的是讓女兒懂得為自己的行為負責，不要因為即興想買便買，不顧後果。

第二，妹妹在同輩間的話題只有一個，就是韓星，實在過於狹窄。如果父母覺得女兒因為太空閒才這樣迷戀明星，不妨安排一個時間表給她，如看課外書、去郊外玩，透過網絡或書本認識不同範疇的人物，如體育明星、畫家、音樂家等，甚至是飼養寵物，讓她擴闊生活圈子，接觸多些不同的事物。其次，她為了別人批評而發脾氣的行為也過於偏激，年紀小小已缺乏自制能力，將來要糾正便更困難。父母要告訴她每個人對不同事物也會有不同看法，亦可問她：「如果你批評別人時別人也向你發脾氣，你會有何感受呢？」讓她明白包容的可貴，不要只懂得排除異己，學習從別人的角度去思考。

文：顏燕雯

資料提供：聖雅各福群會樂寧兒童發展中心服務經理梁翠雲（註冊社工）

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com或傳真至2898 2537

[Happy PaMa 教得樂 第282期]

上 / 下一篇新聞

睇直播買海鮮 東星游水上門
睇直播買海鮮 東星游水上門
本地食材：足不出戶逛農場 買齊鮮肉有機菜
本地食材：足不出戶逛農場 買齊鮮肉有機菜
攝影師Wilson Lee 最美風景 在你家樓下
攝影師Wilson Lee 最美風景 在你家樓下
後記：相約城門河 平凡之美最吸引
後記：相約城門河 平凡之美最吸引
民間自救行動 解口罩搓手液荒
民間自救行動 解口罩搓手液荒
自縫布口罩 日做10小時
自縫布口罩 日做10小時
醫科生「算到盡」 社運物資變抗疫用品
醫科生「算到盡」 社運物資變抗疫用品
抗疫繪本：深入淺出解「毒」 看繪本童心抗疫
抗疫繪本：深入淺出解「毒」 看繪本童心抗疫
精選推介：簡單易明 附中英視聽版
精選推介：簡單易明 附中英視聽版
邊讀邊玩 學懂護己護人
邊讀邊玩 學懂護己護人
資料詳盡 宜家長伴幼兒讀
資料詳盡 宜家長伴幼兒讀
跟8動物醫生做好防疫措施
跟8動物醫生做好防疫措施
停課玩什麼？ 手作「懶人包」有齊材料 DIY回力鼠小企鵝陪玩
停課玩什麼？ 手作「懶人包」有齊材料 DIY回力鼠小企鵝陪玩
拼貼耍「皮」氣企鵝家族
拼貼耍「皮」氣企鵝家族
香噴噴花朵掛飾
香噴噴花朵掛飾
本周FOCUS．採訪手記：停課不停學 家長變伴學 谷爆！
本周FOCUS．採訪手記：停課不停學 家長變伴學 谷爆！
網上教學推介：優質英語讀物 網上開放
網上教學推介：優質英語讀物 網上開放
網上教學推介：小學閱讀教材 限時免費
網上教學推介：小學閱讀教材 限時免費
網上教學推介：海洋公園教育頻道 家中親親大自然
網上教學推介：海洋公園教育頻道 家中親親大自然
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
健康家庭：親子越野跑 山野練出堅毅
健康家庭：親子越野跑 山野練出堅毅
郊遊徑起步 逐步挑戰
郊遊徑起步 逐步挑戰
讀樂樂：疫症蔓延時 繪本的暖意
讀樂樂：疫症蔓延時 繪本的暖意
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
玩創校長：寫給仍然熱愛抱怨的你
玩創校長：寫給仍然熱愛抱怨的你
喜閱愛麗絲：E世代必備的知識管理能力
喜閱愛麗絲：E世代必備的知識管理能力
小學雞媽媽：口罩荒下的非常教學時刻
小學雞媽媽：口罩荒下的非常教學時刻
半職爸爸：真相比「禮貌」重要
半職爸爸：真相比「禮貌」重要
華德物語：疫症陰霾下不再狂歡？
華德物語：疫症陰霾下不再狂歡？
國際親子台：你「看見」孩子嗎？
國際親子台：你「看見」孩子嗎？
言語自聊：在家有什麼好玩？
言語自聊：在家有什麼好玩？
教大GPS：正向教育 助年輕人戰勝挑戰
教大GPS：正向教育 助年輕人戰勝挑戰
辣媽CEO：虐待子女當籌碼
辣媽CEO：虐待子女當籌碼
論盡教育：教書是一門藝術
論盡教育：教書是一門藝術
黐頭芒纏身 搭順風車播種
黐頭芒纏身 搭順風車播種
清理貼士：刺鈎纏衣物 洗衣機「撇唔甩」
清理貼士：刺鈎纏衣物 洗衣機「撇唔甩」
知多啲：魔術貼靈感來源
知多啲：魔術貼靈感來源