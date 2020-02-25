健康家庭：親子越野跑 山野練出堅毅

文︰許朝茵

Lena與丈夫David育有兩個兒子，包括10歲的梁景從（Javis）及7歲的梁宗泰（Daniel），這天相約他們一家4口到大棠自然教育徑做訪問，甫見面已發覺兩個小伙子外表黑實，猶如運動小健將。

最初記者邀請他們一家上山邊跑邊拍照時，次子Daniel即表現得悶悶不樂地、不願跑，但在我們半誘半勸下，最終也進入郊遊徑。還以為在拍照時還要花一番唇舌，但兩個小人兒一走入山，卻變得「生龍活虎」，更一馬當先拔足向前跑。為了拍到更理想相片，攝影師要求他們在山坡上來回上落數次，亦立即做到而沒有一絲氣喘。當聽到拍攝完畢要原路折返時，Daniel反而立即失望地說：「行完了？」結果爸爸主動提出和他們鬥快跑回去，作最後衝刺，他們才心滿意足。Lena在旁笑言，其實孩子好動怕悶，「他們行山時已喜歡四圍跑，若然限制他們要慢慢行，反而令他們覺沒趣」。

被當外傭決心減磅 肥師奶變健將

Lena一家人熱愛跑山，可說是由她帶起，婚前本來是零運動女生，誕下兩子後體重上升，個子不高的她高峰時重達140磅。對於體型改變，她原本一直不以為然，但有一天丈夫公司舉行盛裝晚宴，她本來也想參加，老公卻以一句戲言「你有無衫著？」暗示她太肥，令她開始產生要減肥的念頭；後來出席大仔的同學派對，其他同學見到Lena偏肥的身形，竟誤以為她是「姐姐」（外傭）！在雙重打擊下，她終於下定決心做運動，「况且我也想保持健康，可以陪孩子一起玩」。

為了收身，Lena由跑步開始，後來想增加難度，由跑步轉為跑山，更薰染了丈夫及兒子一齊跑。「在大仔4歲多及次子1歲多的時候，便開始帶他們行山，直至近兩三年，一家人由行山轉為越野跑。」自開始運動之後，她的體重便逐漸下降，最終減去40多磅，成為現在100磅多些的至fit身形。親子跑山亦達成了Lean的「附加目標」，就是希望兒子不用困在家中打機睇電視。而在行山之後，兩個孩子身體也強壯不少，甚少傷風感冒。

現時Lena一家周日的主要活動便是跑山，她早已向孩子說好每星期的時間分配；周一至五爸媽用心工作，孩子們努力讀書，到了星期六孩子去學自己喜歡的運動及興趣班，周日則是親子時間，基本上沒有特別節目的話便往山上走，但每次都不會規定要跑的距離。「在山上，只要是一些較平坦的路，一家人便自動自覺跑起來。不過，若孩子想行，便和他們行，也不會規定每星期要跑上多少距離才『達標』，反而希望培養到他們對戶外活動的興趣，總好過留在家中打機。」

邊跑山邊講道理 更易入腦？

一家人跑山一段日子後，便開始參加比賽，但Lena強調旨在參與，不以奪獎為目標。David補充，參賽主要是讓家人有共同目標。他們已報名參加3月初舉行的Healthy Hike & Run 健康遠足及跑步賽的5公里親子賽，若能如期舉行，會全家齊落場。除了團結家人，大仔Javis也認同一家人跑山是開心的親子時間，可以促進彼此感情，但原來在跑山時亦是說教講道理的好時機，Javis說：「跑山時，氣氛輕鬆些，媽媽有時向我講的道理也會較易入耳。」

跑山除可促進親子感情外，Lena亦認為可培育孩子的心智。她解釋在跑山時，會讓孩子作為leader領頭，觀察環境，「主要是讓他們加強四周的警覺，例如前面有石頭或道路很窄時，便會走回來通知我們」。另外，在山上不時可認識新的山友，既能開拓孩子的眼界，也不易怕醜，性格會開朗些。但最重要一點是，兩夫婦認為跑山可讓孩子們學到堅持，「因為在中途，就算多疲累，也要靠自己繼續行，媽媽也抱不到他們」。丈夫也明言，孩子如中途想放棄，跑回頭路程可能更遠更辛苦，反而鼓勵他們繼續向前走，從中培養出不放棄的堅毅精神。

[Happy PaMa 教得樂 第282期]