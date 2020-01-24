副刊
Happy PaMa 教得樂 第282期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：停課不停學 家長變伴學 谷爆！

【明報專訊】過去一年，香港好像交上噩運，香港人心情似乎未好過，一浪接一浪，令人喘不過氣來。突如其來的新型冠狀病毒，把香港人殺過措手不及，男女老幼、各行各業，無人能置身事外。而在職家長，更加是承受着雙倍的壓力，既有一般打工仔的煩惱，還同時要為停課子女的日常生活、功課學習而操心。

大年初一，當教育局長楊潤雄宣布全港學校停課後，不少學校都紛紛啟動網上學習，以回應局方「停課不停學」的呼籲。今期《HappyPaMa 教得樂》專欄作家朱子穎校長提及，其任教的德萃小學和漢師德萃學校如何拆局，怎樣總動員製作超過400條教學短片，讓孩子能夠安坐家中，繼續學習。

對於校長、教師在停課期間所付出的辛勞，學生和家長確實要表達謝意，但另一方面，學生和家長於疫情下所承受的壓力，亦同樣需要理解和體諒。今期，我們訪問了香港中華基督教青年會輔導組主管兼臨牀心理學家余欣泉（Rachel），她說，近日聽到不少雙職家長為着「停課不停學」而衍生出的大堆網上功課感很大壓力，因為不能否認，很多所謂「自學」的安排，其實都需要家長「伴學」。

放下完美主義 容讓較多甩漏

爸媽們，如果這一刻你感到焦慮和不安，Rachel鼓勵你，先放下完美主義，友善地容讓自己在這段混沌的日子會有較多的「甩漏」，即使無法好好督促子女完成網上練習，亦毋須太過自責，總要相信，這些黑暗的日子總會過去，晴天一定會再來！加油，撐着！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第282期]

相關字詞﹕武漢肺炎 朱子穎 停課 楊潤雄 新型冠狀病毒 教育局 停課不停學 採訪手記

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