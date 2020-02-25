拼貼耍「皮」氣企鵝家族

Tracy創辦的Jireh Creation平日主要於學校和教會教授家長群組DIY皮革物品，曾經參加親子班的家長Gloria表示：「親子班中我和孩子一邊聽歌、一邊縫針，不但能令我們更專心，也絕對有一種art therapy的效果，讓人暫時忘掉一切煩惱憂傷，特別是現在足不出戶的日子，可以給我和孩子好好打發時間。」

Tracy的皮革產品大都是她的個人設計，而且採用的都是真皮，買回來後再加工而成。她認為真皮能保存長久，不但耐用，送給朋友更可作永久留念。為配合不同小朋友的年紀，Tracy設計了幾款度身訂做的手工包，如幼稚園生可以和爸媽一同製作企鵝家族真皮八達通套，企鵝的部位都預先裁切好，只需要用白膠漿，便可以把它們如拼圖般貼合起來，即使3、4歲的孩子也可以跟爸媽一同完成。

■INFO

企鵝家族真皮八達通套

價錢：$250起/包

查詢：jirehcreation418@gmail.com

[Happy PaMa 教得樂 第282期]