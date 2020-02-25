副刊
Happy PaMa 教得樂 第282期

Happy Pa Ma

拼貼耍「皮」氣企鵝家族

【明報專訊】傳統製作皮革需要用到蠟線、裁剪刀、打鈕工具等，又要經過削邊、打磨等處理，過程並不簡單。不過，既是媽媽，又是皮革導師的Tracy便想到製作出不同難度的半完成品給小朋友來個皮革初體驗，讓幼稚園、小學以至中學的孩子都有適合他們程度的皮革手工包，令他們由淺入深地接觸和認識皮革製品。

Tracy創辦的Jireh Creation平日主要於學校和教會教授家長群組DIY皮革物品，曾經參加親子班的家長Gloria表示：「親子班中我和孩子一邊聽歌、一邊縫針，不但能令我們更專心，也絕對有一種art therapy的效果，讓人暫時忘掉一切煩惱憂傷，特別是現在足不出戶的日子，可以給我和孩子好好打發時間。」

Tracy的皮革產品大都是她的個人設計，而且採用的都是真皮，買回來後再加工而成。她認為真皮能保存長久，不但耐用，送給朋友更可作永久留念。為配合不同小朋友的年紀，Tracy設計了幾款度身訂做的手工包，如幼稚園生可以和爸媽一同製作企鵝家族真皮八達通套，企鵝的部位都預先裁切好，只需要用白膠漿，便可以把它們如拼圖般貼合起來，即使3、4歲的孩子也可以跟爸媽一同完成。

■INFO

企鵝家族真皮八達通套

價錢：$250起/包

查詢：jirehcreation418@gmail.com

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