抗疫繪本：深入淺出解「毒」 看繪本童心抗疫

以孩子視角創作

要選書，家長們各有心水，甚至更有家長親自為孩子撰寫繪本。創辦親子社交平台「Hello Bonnie國際親子台」、現職多元學習坊高級總監的吳凱霖（Bonnie），創作出《不一樣的2020 口罩下的微笑》，這更是她的處女作，「第一次為小朋友寫繪本吖」！

Bonnie與丈夫沈旭暉育有兩女，分別是5歲的雪雪和3歲的雪糕，她說，今次出繪本，緣於兩個寶貝女對「武漢肺炎」充滿疑惑：「試過找資料跟她們解釋，但說完，她們反而更多問題。真的人人都要戴口罩？為什麼有人會喜歡吃蝙蝠呢？」

修讀兒童與家庭教育的Bonnie，於是以孩子的視角，深入淺出地創作了一個有關抗逆的故事，雪雪和雪糕聽得入迷之餘，再向媽媽提出一個要求：「除了聽故事，還有得看故事嗎？」

反思親友安心相聚非必然

就這樣，Bonnie便把腦海中的故事化成文字，又找來創作單位「U Made This？」繪圖，促成了《不一樣的2020 口罩下的微笑》的誕生。翻開此書，頁面經常出現一個獨個兒滑手機的小女孩，她躺在沙發時會滑手機，吃飯時亦滑手機，連去公園玩也滑手機，「雪糕每次看見這個小女孩，都嚷道：『她常看手機吖！』」。Bonnie不諱言，想透過今次疫情，鼓勵大家也反思一下，以往有否把手機取代人與人之間的相處呢？當生活日常都變得不再一樣時，原來親朋好友可以在免於恐懼下相聚，也不是必然的。

雖然此時此刻日子很艱難，但Bonnie不忘給小朋友送上安慰，「只要大家都注意個人衛生、外出時加倍小心，我相信這個城市一定會康復，到時我們便可以除下口罩相見，再見到一個充滿笑容的地方」。

《不一樣的2020 口罩下的微笑》

作者：Hello Bonnie 國際親子台

繪者：U Made This？

連結：透過「Hello Bonnie國際親子台」facebook專頁索取

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第282期]