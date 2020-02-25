副刊

人物

攝影師Wilson Lee 最美風景 在你家樓下

【明報專訊】第一眼看Wilson的作品，也許會有種錯覺，認為他的照片必然攝於日本，但仔細看，那種淡淡的清新自然風景，還有悠然坐在城市一角的路人，大多是取自香港各區小角落。90後攝影師Wilson Lee，由中五開始接觸攝影，5年前於國際攝影賽事中勝出，現成為擁數萬粉絲的IG達人。Wilson的相片，總是散發着一種莫名的親和力，你不會看見香港著名打卡景點、超廣角的震撼感，又或調色至上的後製照，反而可能會看見熟悉的屋企樓下。

當天Wilson戴着幼框眼鏡，一身牛仔布外套和牛仔長褲，袋也沒有帶，手上只抱着一部他最心愛的Leica相機。兩袖清風，配一副文青樣子，他的低調氣質與日常幻想背着大背包和揸長鏡的攝影師截然不同。「其實我本身讀Econ（經濟系）的。」以前只對着數字，讀書與攝影毫不相關，怎麼忽然有興致玩起相機來？一切只是無心插柳，中五會考後的數個月假期，因為太無聊接觸攝影，卻愈玩愈精。沒多久他便開設博客「時候尚早」，記錄照片和寫散文，同時分享器材用後感。同年，他開展6年的英國留學生活，並把攝影融入生活。當時身處倫敦南部讀書的他，主要在宿舍和附近拍照。英國空間大，風景美不勝收，成為他最初拍攝的題材。「和很多人一樣，我最初是先追景，去些大家上網一找就找到的郊外景點，來來去去都是那些景。但當不少人追求在完美天氣下拍攝風景，我開始問自己一張相究竟帶到些什麼給觀眾。」

拍攝遇樽頸 「唔識影」香港

熱戀後總有倦怠期，他在攝影上又有否遇過樽頸位？Wilson笑言自己幾乎沒有放下過相機，在英國留學時每年4至6月都要閉關預備考試，但之後重拾相機依然充滿幹勁。回港後，Wilson不時獨遊歐亞國家，他踏足過優閒的橙色小城馬爾他、混雜無章令人驚心動魄的印度、井然有序而遍佈美景的東京等，總是快門不停；但唯獨從英國回港後，絕少在香港拍照。「因為在香港長大，所以更加不知道有什麼好影，處處都是這樣，生活得太耐，對這個地方麻木了，我有種好強烈的感覺是『我不是不想影，而是不想在香港影相』。」

在Wilson的攝影生涯中，香港成為他唯一的停頓位。但在2018年底他看了攝影師朋友Jeremy Cheung的相展，受到啟發，攝影路出現了轉捩點。「印象深刻的不是他影的某張相，而是他整輯相！看他的相的感覺是：『原來香港是這樣漂亮的嗎？』。」從Jeremy的照片，他發現香港美得很，甚至不下於其他歐洲地方，只是你有沒有細心發掘。「以前成日覺得香港不漂亮，但慢慢反思自己是否心態有問題，那一刻好似『撻着咗個掣』，決定好好去影一個我成長的地方。」於是他開始拿着相機四處游走，但挑選的地方幾乎是沒有特別的美麗景點，例如沙田城門河及乙明邨、大埔海濱公園、梨木樹邨、將軍澳單車徑、杏花邨等，普通得筆者會形容為「搭巴士時經過的那些你不會落車的地方」。他卻表示， 「愈見慣的地方才愈難影，所以要調整心態，學識欣賞它的美」，正如10年前相機品牌琅琅上口的廣告名言，攝影從來都是——心態決定境界。

記錄人與環境互動 獨一無二

近年他沉醉街景和人像題材，「成件事很漫無目的，行行下街影urban，有一刻覺得香港街道和人的組合更有趣，每個畫面都好獨特就持續影」。在英國遊學時他的攝影題材雜亂無章，雖然像處於混沌期，卻成為他磨練技術的根基，令他以後拍街景更得心應手，亦奠定了現今的攝影風格。Wilson提到，拍街景分兩種，一種拍城市裏的人像，集中在人，而他則崇尚拍都市裏的人，重視人和環境的互動，「我會當自己是透明人，不會干涉畫面任何主體。我不會期望有什麼畫面，而是等畫面自然出現。（記者插口問：影景都是這樣？）天氣也有不確定性，但街道和當中的人結合的某個moment，就一定是獨一無二」。

對Wilson來說，香港最大特色是它的新舊對比、自然與城市混合，畫面本身就充滿張力。「我不是只想影人像或城市，而是影人和城市的關係與互動。」兩者碰撞一刻，正是他的生活題材。香港人普遍不習慣鏡頭，反倒令他的過程更富挑戰。不過若遇到願意被拍或「傾多兩句」的人，他會更珍惜緣分，「有次去梨木樹邨影相見到有個婆婆，本身想偷拍她，但她發現了我，於是和她談了幾句，拍了張她坐下在笑的相片，令整輯相更圓滿」。透過「落地行」，他逐漸發現香港的另一番味道，並以鏡頭傳遞日常中旁人最容易忽視的香港美好風景。「我的相片正是想挑戰大家的既定想法，是不是去旅行在外國景點才影到靚相呢？」

盼出書開相展 留住衆人視線

談到往後的攝影，他思索一會說：「想出書，或者開相展。攝影到某個階段，我想轉換一下媒介。今時今日大家在IG看一張相兩秒就即刻掃走，當一本zine、相集在手，才會令大家願意停下來，看清楚相片和背後的故事。」在速食和影像先行的年代，有人研究如何在社交媒體吸睛，例如caption要限制多少字數才適合、相片有人出鏡like數會高一倍、有貓或放閃照是「呃like」王道、什麼鏡頭的照片最能帶來視覺震撼等。但說到最後，一張照片的靈魂離不開構圖和故事。如果大家能放下手機，回歸基本，細心觀察每個平凡的角落，就算是在看似無聊的回家之路，你也會跟Wilson一樣，發掘到香港的滄海遺珠，找到我城的獨有風景。

■給香港的話

「希望香港人更加懂得欣賞香港。」

■Profile

Wilson Lee

在香港、台灣及日本各地從事不同的攝影工作。涉獵題材廣泛，包括人文紀實、城市建築、人像攝影等。2015年在Sony國際攝影獎的公開組中勝出，成為歷屆最年輕得獎者。他現正活躍於多個社交媒體平台，並同時與Monocle等雜誌合作，發表其作品。

Instagram：@leemaishun

文：尹青

編輯：劉家睿

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞

睇直播買海鮮 東星游水上門
睇直播買海鮮 東星游水上門
本地食材：足不出戶逛農場 買齊鮮肉有機菜
本地食材：足不出戶逛農場 買齊鮮肉有機菜
後記：相約城門河 平凡之美最吸引
後記：相約城門河 平凡之美最吸引
民間自救行動 解口罩搓手液荒
民間自救行動 解口罩搓手液荒
自縫布口罩 日做10小時
自縫布口罩 日做10小時
醫科生「算到盡」 社運物資變抗疫用品
醫科生「算到盡」 社運物資變抗疫用品
抗疫繪本：深入淺出解「毒」 看繪本童心抗疫
抗疫繪本：深入淺出解「毒」 看繪本童心抗疫
精選推介：簡單易明 附中英視聽版
精選推介：簡單易明 附中英視聽版
邊讀邊玩 學懂護己護人
邊讀邊玩 學懂護己護人
資料詳盡 宜家長伴幼兒讀
資料詳盡 宜家長伴幼兒讀
跟8動物醫生做好防疫措施
跟8動物醫生做好防疫措施
停課玩什麼？ 手作「懶人包」有齊材料 DIY回力鼠小企鵝陪玩
停課玩什麼？ 手作「懶人包」有齊材料 DIY回力鼠小企鵝陪玩
拼貼耍「皮」氣企鵝家族
拼貼耍「皮」氣企鵝家族
香噴噴花朵掛飾
香噴噴花朵掛飾
本周FOCUS．採訪手記：停課不停學 家長變伴學 谷爆！
本周FOCUS．採訪手記：停課不停學 家長變伴學 谷爆！
網上教學推介：優質英語讀物 網上開放
網上教學推介：優質英語讀物 網上開放
網上教學推介：小學閱讀教材 限時免費
網上教學推介：小學閱讀教材 限時免費
網上教學推介：海洋公園教育頻道 家中親親大自然
網上教學推介：海洋公園教育頻道 家中親親大自然
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
健康家庭：親子越野跑 山野練出堅毅
健康家庭：親子越野跑 山野練出堅毅
郊遊徑起步 逐步挑戰
郊遊徑起步 逐步挑戰
問專家：8歲女為韓星發脾氣 擴闊生活圈子學包容
問專家：8歲女為韓星發脾氣 擴闊生活圈子學包容
讀樂樂：疫症蔓延時 繪本的暖意
讀樂樂：疫症蔓延時 繪本的暖意
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
玩創校長：寫給仍然熱愛抱怨的你
玩創校長：寫給仍然熱愛抱怨的你
喜閱愛麗絲：E世代必備的知識管理能力
喜閱愛麗絲：E世代必備的知識管理能力
小學雞媽媽：口罩荒下的非常教學時刻
小學雞媽媽：口罩荒下的非常教學時刻
半職爸爸：真相比「禮貌」重要
半職爸爸：真相比「禮貌」重要
華德物語：疫症陰霾下不再狂歡？
華德物語：疫症陰霾下不再狂歡？
國際親子台：你「看見」孩子嗎？
國際親子台：你「看見」孩子嗎？
言語自聊：在家有什麼好玩？
言語自聊：在家有什麼好玩？
教大GPS：正向教育 助年輕人戰勝挑戰
教大GPS：正向教育 助年輕人戰勝挑戰
辣媽CEO：虐待子女當籌碼
辣媽CEO：虐待子女當籌碼
論盡教育：教書是一門藝術
論盡教育：教書是一門藝術
黐頭芒纏身 搭順風車播種
黐頭芒纏身 搭順風車播種
清理貼士：刺鈎纏衣物 洗衣機「撇唔甩」
清理貼士：刺鈎纏衣物 洗衣機「撇唔甩」
知多啲：魔術貼靈感來源
知多啲：魔術貼靈感來源