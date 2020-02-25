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醫科生「算到盡」 社運物資變抗疫用品

【明報專訊】拿起這支酒精搓手液，發現瓶身貼紙標示了「革大誠哥醫學院——康復香港，時代抗疫」，相信不少人看後也會心微笑。這200多支搓手液，由一班港大醫科生製造，他們笑言彼此大部分原本素未謀面，相識源於一場反修例運動，「過去半年，大家積聚人際網絡，建立做事方式，反而有助這次抗疫行動」。

網上蒐集膠樽 一呼百應

今年1月下旬疫情嚴峻，消毒搓手液持續缺貨，乃至原材料酒精亦被人搶購一空。這時，港大5年級醫科生L（化名）的手機傳來WhatsApp群組信息。在那個平日討論時事議政的群組中，有成員談起反修例運動期間曾接收一批剩餘的急救物資，包括10多升的酒精，一直存放至今。另一成員搭話，早在搶購潮前，自己已買下雙氧水、甘油等搓手液原材料。

在群組中，你一言，我一語，醞釀了自製酒精搓手液的行動大計。但萬事俱備，只欠東風。有原材料，卻欠缺用以盛載搓手液的膠樽容器。如何在短時間內找上數百個膠樽？港大6年級醫科生J（化名）想出好計仔，在自家經營的社交平台專頁「一個平凡醫學生的日常」撰文，介紹行動計劃，招募膠樽容器。帖文一出，港人一呼百應，不出2天已蒐集約300多個膠樽。

在港鐵站、藥房交收所需的膠樽後，由約6個醫科生組成的小隊翌日立即行動。J解釋，由於搓手液製成後需要擺放72小時，待瓶內酒精殺掉所有細菌病毒；加上聯絡及派發工作需時，時間緊逼，因此一行人沒敢放慢腳步。

精準製搓手液 200支派街坊

讀醫數年，L及J早從書本上得悉世界衛生組織（WHO）建議的酒精搓手液製作配方，但對於2人來說，動手調配搓手液倒是第一次。由於酒精皆為捐贈物資，濃度不一。有擅長計數的醫科生「出馬」，依照WHO配方建議標準，計算在不同濃度的酒精下、雙氧水及甘油的應要分量，再製成Excel表作參考。

談到此處，L及J不禁笑言：「如果你看我們的對話，會發現同學執著地計算分量至小數點後至少7個位。我想，我們製作出的搓手液與坊間區議員製作的不同之處，便是酒精比例的準繩度高一些。」

在1月的最後一天，這批醫科生聚首一堂，花上約5小時製成約200支酒精搓手液，待72小時後轉交至區議員，派發予附近街坊及社區中心。

由統籌至成事，是次自製酒精搓手液行動歷時約1星期。受訪醫科生為準備考試，正過着「朝十晚十」的溫習生活，為何願意犧牲時間，發起行動？J表示，WhatsApp群組由一班醫科生組成，早於反修例運動開始時，已有成員分別負責急救、整理物資、翻譯文宣等工作，「當時大家都算是放下學業，由那時起，便知道這班人願意犧牲少少時間」。

疫症重新連繫群組成員，催生是次自製搓手液行動。J有感，過去半年多，早已出現不少民間自發行動，「在這半年，民間已習慣使用這種自發模式做事，大家都覺得要靠自救。過去半年，大家積聚人際網絡，建立做事方式，反而有助這次抗疫行動」。

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