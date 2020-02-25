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民間自救行動 解口罩搓手液荒

【明報專訊】疫情陰霾籠罩本港，口罩、酒精搓手液長期缺貨，不少市民要四出撲物資。在這場「防疫物資荒」中，不少人決定疫境自救！

有移居德國的港人自發聯絡供應商及相關機構，短時間內寄出逾千盒口罩來港。另一邊廂，一班港大醫科生利用反修例運動時餘下的醫療物資，自製酒精搓手液，其中一個發起人說：「民間已習慣使用這種自發模式去做事，大家都覺得要靠自救。」

在德港人組隊 義務撲1200盒口罩寄港

今天，「2盒，thx！」既是不少香港人帶有戲謔意味的口頭禪，也是香港口罩荒下的真實寫照。眼見如此景况，不少遠在他鄉的港人也加入撲口罩大軍，希望紓緩在港親友的燃眉之急。居住德國科隆、育有2個孩子的港人Belle（華德媽），就在1月底接到任職教師朋友的求助，希望幫忙買30盒口罩，應付開學和送給基層學生使用。Belle隨即上網找口罩供應商，本着「幫1個人也是幫，幫10個人也是幫」的心態，她一次過買了480盒50個裝（ASTM Level 2）的口罩，並在facebook私人帳號上留言，其他朋友有需要時可向她購買。

豈料fb留言一出，查詢信息和訂單如雪片般飛來，「我只是個要湊小朋友的師奶，還要攻讀碩士課程，實在無法全心全力幫忙」。她遂向香港的朋友「求救」，結果組成11人團隊，開設粉絲專頁，發布相關資訊和回覆查詢。Belle主力負責訂口罩，「香港的朋友需要什麼，我就上網找，找完就發連結給老公，讓他用公司名義訂貨，然後寄出」。貨到香港後，Belle的朋友便到機場收貨，再運到不同的派發點。Belle指那段時間，從訂貨、驗貨，再到重新打包寄貨，忙到天昏地暗，「那兩個禮拜處於高壓狀態，整天忙到不可開交，好感激老爺奶奶支持，日間幫忙湊孫和接放學」。

寧蝕運費 不願寄慢一日

口罩價格為2至4歐元一盒，加上德國和香港運費，Belle和團隊成員分毫不賺，用成本價50港元優先賣給醫護人員及親友。但Belle丈夫卻對她這次行動有微言，「我先生不斷笑我傻，叫我不賺錢的事不要做」。夫婦二人價值觀不盡相同，偶有爭拗，「他是典型德國人，講求實用和性價比」。譬如Belle丈夫着她驗貨後用更慳位的方法重新打包，以減低運費。「但這樣做就足足要多花1天，所以我不答應。我先生到現在也不明白我們那種殺到埋身、爭分奪秒的感覺。」

訪問過程中，Belle多次提到自己只是一個小婦人，「我連貼膠紙重新包箱也是學了很久才做得快一點」。但正是這樣的一個小婦人，自己跟聯絡供應商，又要跟Air Cargo（貨運航空公司）職員學快速通關的方法等，箇中困難可想而知。她指第一批口罩星期二寄出，星期五就到香港了，運費只用了六七百歐元，比起用快遞公司要花數千歐元便宜多了。回想起接到朋友打來電話通知口罩到港，Belle仍然很感觸，「我那時馬上哭了」。

直至2月中旬，Belle送了3批共1200盒口罩回港，更認識一些同樣住在科隆地區，也為親友買口罩的港人。因為Belle幫助，他們能用相宜運費把400多盒口罩寄回香港。這一切最終成事，Belle強調少不了朋友義務相助。「如果只有我自己做一定『冧檔』，所以一定要多謝他們。有這樣一班人陪你癲，一起去成就不可能的任務。大家互不相識不收錢，卻依然願意付出200%努力去做這件事！」

文：李榆佳、鄧安琪

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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