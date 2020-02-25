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飲食

睇直播買海鮮 東星游水上門

【明報專訊】香港人習慣到街市買餸煮飯，原因是款式多又新鮮。可是最近疫情緊張，不少愛煮之人都被迫暫時告別人多擠迫的街市，難道就此屈服於「疫」境，只能吃急凍貨？醒目又愛吃的香港人當然馬上找出路。只要上網，便可找到新鮮餸菜，由生猛游水海鮮至本地有機新鮮蔬菜統統可透過網購直送上門，部分網購平台還供應簡單的烹調「懶人包」，讓你足不出戶，也可買齊靚料煮大餐。

嘩、嘩、嘩！當左鄰右里看見記者手中魚袋裏那條游水東星斑，紛紛發出驚歎之聲。

將活海鮮送上門這概念來自全新手機網購平台「鮮直送」的服務。用家可先在手機下載App，然後在App上自選海鮮，即時跟客服對答，甚至透過手機屏幕實時看到所選海鮮的外貌、以電子磅即時磅重，決定是否購買，而購買後可選擇將鮮活海鮮直送上門，又或請店家替你打鱗劏魚，處理好後再送到你手上。

包裝後1小時送貨 可要求「劏魚」

這個網購系統最吸引用家的自然是活海鮮直送服務，這就有賴店家自行研發的氧氣魚袋。「魚袋的原理就像在金魚街買魚般，在魚袋裏加入氧氣。」「鮮直送」創辦人梅文博說。這個直送魚袋要堅固得不被魚鰭、蟹足、蝦足戳穿，團隊足足花了半年時間，試驗超過100次，才找到現時的物料做魚袋。當顧客選好海鮮，店員就會在袋中注入水，再於特別位置加入氧氣，氧氣可供應予活海鮮約3至4小時，活海鮮可於包裝後1小時內送貨，客人便可安坐家中享用生猛游水海鮮，超有驚喜！要呃like影相，最好就選整條活魚送上門。不過，若你自問十指不沾陽春水，最好就誠誠實實在買魚時選擇要求「劏魚」，店員便會替你處理好魚鮮 ，然後放在保持10℃至12℃的恒溫箱內送貨。海魚、蝦蟹等均可選擇放入氧氣袋內送貨；至於貝殼類，店員會處理好以簡便的保鮮袋包裝，然後存放在保溫箱內。

300元4餸1湯「懶人包」 易煮零失敗

在手機App內，每日可供選購的海鮮品種約有70個，款式均有不同，例如有石蚌、東星斑、大花龍蝦、蟶子王、紅蟹、泰國瀨尿蝦、黑瓜子斑、大連鮑魚等，也有供應海鮮鍋套餐等。除了海鮮直送，他們亦提供「懶人包」餸餐，即開即煮，好方便。性價比最高的是煮家鮮味套餐，入門價首選套餐A，有4餸1湯連水果，包括在5款湯品中選1款，另有梅菜豆卜蒸西班牙黑毛豬、咖喱薯仔燜雞等蒸燜菜式，再包一條豉汁蒸黃𩶘䱽，每份賣$300。記者試食這套餐，黃𩶘䱽雖然不是高價魚鮮，但畢竟即日採購，尚算新鮮，依照附送的食譜蒸8分鐘，肉質嫩滑，味道不錯。至於其他餸菜及湯料，記者亦全部跟足食譜烹調，結果零失敗，味道不俗，不過也沒有太大驚喜。

這個手機網購系統於去年10月推出，創始人梅文博從事科技行業多年，他跟香港仔魚類批發市場的其中一個魚欄相識多年，大家希望改變魚市場的傳統批發買賣模式，遂花了1年多時間、投資逾600萬港元，研發出「鮮直送」App，提供24小時客服、直播揀海鮮和磅重、直送活海鮮、設立自家車隊等新穎服務。員工每天凌晨4時起到香港仔魚類批發市場的魚欄採購海鮮，約早上9時便可以處理訂單，一般會於送貨前1小時多前處理好海鮮。他們每晚於晚上12時截單，翌日可送貨。

由於App操作方便，加上近期疫情，不少市民都避免上街，梅文博說現時回頭率達80%，亦增加了不少新客戶。截至2月中，營業額與1月全月相比，增加了兩成多，「我們的方向是以海鮮做切入點，希望將來打造一個鮮貨的網上購物平台」！

■Info

◆鮮直送

查詢：www.freshgo.hk

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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