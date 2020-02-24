譚談健康：在家簡單1分鐘運動

如果出門，要緊記洗手，洗手的程序和步驟缺一不可，不能馬虎。

跟朋友們傾談，他們大都在牀上睡覺的時間很長，「說真的，從來沒有睡這麼多」。真的是睡到大白天，日上三竿才起來。很多人的心情比較平靜，時間上比較鬆動，沒有以前那種趕時間的感覺。

但這不代表什麼事都不做，在家中浪費光陰。我很贊成應該慢慢培養一些興趣，既可陶冶性情，又可增長見識。我在網上已經完成了蔡璧名教授的莊子課，現在看劉少雄教授的蘇東坡詞，也非常有趣。這些日子，讓我想起宋朝程顥的《偶成》：

「閒來無事不從容，睡覺東窗日已紅。

萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同。」

人類在疫症中往往有很多出色的作為。世界名著《十日談》，是意大利作家薄伽丘的著作，寫作背景是在1348年，當時的佛羅倫斯發生一場殘酷的瘟疫（黑死病，亦即鼠疫），城中死了很多人。《十日談》的內容就是講述有10名年輕男女，跑到佛羅倫斯郊外山上的別墅來躲避瘟疫。但在這自我隔離的歲月中，這10名男女生活苦悶，又不能外出離開，最後大家決定，每人每天都輪流講一個故事來逗一逗大家，苦中作樂，以度過這段艱辛歲月，合計大約有100個故事，也就是十日談的內容。

跟精英運動員做簡單活力操

最近，香港教育大學推出在家的個人簡單家居活力操（bit.ly/2OYGVyD），全部都是就讀香港教育大學的精英運動員代表帶領，共有9段短片，每段大都是1分鐘以下，動作簡單，希望大家可以跟着一齊做，增加身體抵抗能力，避免呆坐在家中，只有打電腦而沒有運動，令到體重增加。世界衛生組織倡議每日最少做60分鐘中等至劇烈程度的體力活動，可有效預防疾病和促進健康。這些運動可以增加每天的運動量，提升身體的柔軟度和抵抗能力，以對抗疫情，減少受感染的風險。

文：譚國權（腎病科專科醫生）