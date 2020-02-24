戴口罩聞口臭 脾胃鼻作怪？

口臭，噴口氣清新劑有用嗎？還是在口罩內層灑香水？

中西醫均提醒，口臭未必真正是「口臭」，中醫認為與脾胃功能有關，西醫會懷疑是鼻作怪。

■西醫說：「所謂的口臭，未必真正是『口臭』，可能是從鼻腔散發出來。」

◆劉：劉浩濂（香港家庭醫學學院副院長（總務））

■臭未必從「口」出 或與鼻腔有關

問：戴口罩聞到自己的口氣，是不是等於口臭？

答：口臭，問題未必來自口腔，臭味可能是從體內散發出來。口臭來源可分為口腔內和口腔外，其中85%至90%都是口腔內造成。口腔中的細菌將蛋白質分解，產生揮發性硫化物，形成難聞氣味。這種細菌大多附在舌面、舌後近咽喉處、牙周袋裏。牙周病、扁桃腺結石患者都會出現口臭；扁桃腺經常發炎，扁桃腺變得肥大，甚至結石，造成慢性感染，很多時伴有膿液，可能產生一些味道。此外，長期佩戴假牙，或假牙沒有清洗乾淨，都會引起口臭。

．鼻竇炎、腎衰竭引致口氣

口腔以外成因多由鼻腔問題所致，如鼻敏感令鼻黏膜脹大，或是有鼻瘜肉、鼻竇炎，鼻腔積存分泌物、細菌形成臭味。腎衰竭、肝衰竭的患者，口中亦可能會出現異味。要分辨口臭來源是口腔還是鼻腔，可蓋着自己的口吸氣和呼氣，別人仍然聞到有臭味的話，便多數是來自鼻腔。

■魚腥味 = 鼻竇炎 勿自行判斷

問：口臭味道不同，代表不同疾病？

答：坊間有指不同臭味代表不同疾病，例如鼻竇炎患者的臭味似魚腥味。大家不要看到網上這些資訊，便排除某些疾病的可能性。譬如有人聞到不是魚腥味，便斷定並非患有鼻竇炎。令人擔心的是，誤信這些「貼士」自行診斷，不去看醫生，耽誤病情。

■影響心理社交 最好諮詢醫生

問：口臭需要看醫生嗎？

答：有口臭問題的人，可能已經習慣了自己「口臭」的味道，不察覺有問題。如果口臭比較嚴重，即是連自己都聞到，覺得有怪味的話，最好諮詢醫生，看看有沒有其他原因導致口臭。

．被排斥 影響社交

口臭有可能變成一個社交問題，嚴重可影響心理。有研究指出，有些人因口臭被別人排斥，引致心理問題、抑鬱。如發現口臭問題影響日常社交生活、心理，需尋求醫生協助。

■西醫：預防貼士

◆用牙線、刷舌頭 減低異味

長時間戴口罩，難免會聞到自己的口氣。在口罩底層噴上消毒劑、香水辟味，這方法可行嗎？香港家庭醫學學院副院長（總務）劉浩濂表示，不建議在口罩噴水劑，因為弄濕口罩會減低阻隔病菌的能力。如果口罩有破損或弄濕，便需要更換。如果嫌戴口罩有口氣，可以食香口糖或糖，以無糖為首選。但這不是長遠解決口臭的方法，只是暫時性質；另外，切勿在口罩上噴任何水劑除臭。如口臭情况持續，最好請教家庭醫生。

多喝水 阻口腔細菌滋生

食香口膠、薄荷糖只可以短暫令口氣清新，蓋過口臭味，最重要是做好預防措施、保持口腔衛生。多喝水有助預防口臭，因為口腔、舌頭乾涸容易滋生細菌。如果是吸煙人士，首要是戒煙。另外，進食含揮發性硫化物的食物（如洋葱、蒜），以及蛋白質豐富的食物（如肉類、魚、芝士），更加要留意口腔衛生。

除了要早、晚刷牙，建議用牙線清理牙縫間的剩餘食物。劉浩濂指出，曾有研究比較有用牙線和沒用牙線的分別，發現用了牙線可以減低口臭。市民亦要留意舌頭表面和和後面靠近咽喉處的清潔，可用軟毛牙刷由後至前輕柔地刷舌頭。如以上方法未有改善，可配合不含酒精成分的嗽口水。他又提醒：「如果很臭，味道跟以前不同，最好找醫生診治。」

■中醫說：「口臭主要成因是由脾胃問題引起。」

◆蔡：蔡燕萍（東華三院註冊中醫）

■喜食辣厚味 腸胃食積

問：中醫怎樣看口臭的成因？

答：從中醫角度，口臭主要由脾胃問題引起。喜食辛辣厚味的食物，容易引起胃熱上蒸，導致口臭、口渴、喜冷飲，伴隨容易生痱滋、牙肉腫痛、便秘、小便偏黃、舌苔呈黃色。口臭通常自己不察覺，而是別人聞到臭味。

．飲食失節 口腔酸臭

另外，腸胃食積都會有口臭問題。通常是因為飲食失節，使腸胃失運、宿食停滯。簡單來說，即是「食滯」。口臭的味道通常是酸臭味，自己都可能會感覺到口腔有少少「醙醙哋」，舌苔偏厚難清除，胃脘脹滿且沒有胃口，容易噯氣，也會經常放臭屁。

．痰熱壅肺 咽乾舌燥

而肺病有炎症患者，屬痰熱壅肺，口氣偏腥臭，伴有咽乾舌燥，但不喜飲水。這類人士無法透過食療改善口臭，需要辨證論治。

．心肝火旺 眼白較紅易怒

另一類是心肝火旺的人士，由肝失疏泄、情緒躁動所致。臨牀上病人眼白通常較紅、易怒、口腔乾苦。

．陰虛火旺 失眠羊咩屎

陰虛火旺者常伴隨心煩失眠、口燥咽乾、口氣不至於太重，這類人士也會潮熱盜汗、小便短黃、大便乾結（俗稱：羊咩屎）。部分患者有口腔潰瘍、舌偏紅且少津液。

■青橄欖生津 滋潤清熱

問：有什麼湯水、茶飲推介？

答：青橄欖可當成香口膠咀嚼，幫助去除口臭。青橄欖性味甘、平、酸，入肺經和胃經，可清肺利咽、生津，適合各類症證型的人士。另外，青橄欖亦可加入湯水之中，有滋潤清熱的效果。煲2至3小時即可，材料如下：

●青橄欖響螺瘦肉湯

青橄欖 10粒、響螺 2至3片、瘦肉 200克、蜜棗1粒

．喝茶除肝火

針對肝火旺盛的人士，如工作壓力大、受情緒影響，可飲用菊花枸杞子茶，可去除肝火引起的口臭。用熱水焗當冲茶便可，材料如下：

●菊花枸杞子茶

菊花 10克、枸杞子 10至15克

■山楂助消化 非人人啱食

問：網上流傳，山楂可以除口臭？

答：山楂性味酸、甘、微溫，歸脾胃肝經，主要功效是消食化積和行氣散瘀。口氣通常是脾胃問題所致，而山楂可以幫助脾胃蠕動和消化，最適合食滯人士。消化功能改善後，口氣減淡。但並非對所有人都有功效，例如陰虛火旺、痰熱壅肺者未必見效。另外，由於山楂是酸性，可以增加唾液分泌，從而改善口氣問題。

■中醫：預防貼士

◆每日按穴改善口臭

東華三院註冊中醫蔡燕萍建議，每日按50至100下以下穴位，至有「痠麻脹痛」的感覺，可改善口臭的情况。

●針對脾胃功能

．大陵穴

位於手腕與手掌之間橫紋的中點處，可清脾胃之熱，治療心脾上火所致的口臭。與水溝穴相互配合，效果更佳。

．水溝穴

位於人中的正中線上1/3折點處，有清熱醒神、消腫的作用，治療口臭常與大陵同用。

．中脘穴

在肚臍上4寸，即胸骨下端和肚臍連接線的中點，多用於治療腸胃疾病，可改善腸胃問題，從而減輕口氣。

．天樞穴

在肚臍旁開2寸，有助改善排便功能，便秘人士按壓有助排便暢順，肚瀉則可止屙，為相向調節的穴位。

●去肝火、胃火

．內庭穴

位於足背第2、3趾間縫紋端，可清胃熱，化積滯，針對口臭、喉嚨腫痛等。

．太衝穴

位於大拇趾和第二趾中間，對下凹陷之處，具清熱利膽、明目的作用，可疏肝瀉火，適合壓力大、易煩躁人士。

文：李祖怡

編輯：蔡曉彤

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