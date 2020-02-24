覆診疑問：長期病患取藥 可由家人代勞

Q：長者近日有覆診，應否如期應約？

鄭：須按個別情况衡量應否如期覆診。某些病人應如期覆診，譬如：醫生之前因應病情而調校藥物，覆診時需要跟進病情，決定是否繼續療程。至於長期病患者，若毋須更改處方藥物、藥物劑量不變，而且病情穩定，可由家人取藥或到社區藥房配藥。

Q：長者生病了，但擔心醫院、診所感染風險高，可否到社區藥房找藥劑師諮詢？

鄭：對一般人而言，開始作傷風感冒，多飲水及休息或可自行痊癒。如果長者能清晰表達自己的病徵，可到白底紅十字「Rx」標誌的藥房找藥劑師諮詢。若是伴隨其他徵狀如發燒，應及早看醫生處理。要留意的是，不建議家人替長者到藥房配藥，因未必完全了解長者的身體狀况，不同內科疾病、肥瘦都足以影響服藥後的副作用。

Q：如果長者要到醫院、診所，防護方面有什麼要注意？

鄭：除了要佩戴口罩，出入醫院、診所前後都要洗手，或者用酒精搓手液搓手。回家後，應盡快清洗全身的衣物、洗澡及洗頭。長者毋須過分擔心，日常生活做好預防措施：

*避免去人多的地方

*乘搭公共交通工具時，可用乾淨紙巾握扶手

*勤洗手或使用酒精搓手液

*觸碰自己和食飯前，應清潔雙手

*早睡、多休息

*多飲水或潤肺湯水