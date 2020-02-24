運動前，先練習呼吸技巧。待血液循環暢順，習慣呼吸方式後，才開始運動。

1. 大啖吸氣（感到橫膈膜擴張）

2. 慢慢呼氣（肚向內凹）

要訣：用鼻吸氣、用口呼氣

■腳部運動

1. 雙手扶椅邊，打開手肘

2. 留意呼吸

3. 呼氣的同時，慢慢伸出一隻腳，然後收起

4. 每邊約做5下，可先從伸出曲腳開始，再進階至伸直腳（毋須完全蹬直）

5. 屈伸腳掌，幫助血液循環

6. 動作熟練後，手放大腿並吸氣

7. 眼望腳尖／前方，身體向前傾，慢慢呼氣

注意事項：

*不要低頭俯身向地

■肩膊運動

1. 腳掌貼地，挺胸

2. 呼氣時，向後攤開一隻手

3. 手肘和肩膊盡量沉低

4. 亦可雙手同時攤開

注意事項：

*正確姿勢：胸肌感到放鬆，背部有拉扯感

*下巴微微收起，避免肩膊向前縮起，造成「圓肩」

如想多鍛煉肩膊的肌肉，可先配合呼吸技巧，攤開手並慢慢舉起。放下時，曲手用背部肌肉把手向下拉。舉手時避免「戚頸」，肩膊應保持水平

進階版：雙手拿相同重量的物件，如水樽。每邊做4下，次數可按能力慢慢遞增

■腰部運動

1. 雙手扶椅邊，打開手肘

2. 留意呼吸

3. 呼氣時，想像手中拿着一件物件傳向旁邊（轉腰）

4. 還原面向前方的姿勢，再吸氣

5. 呼氣再做另一邊

注意事項：

*腰部不適者，建議先做呼吸練習

*肚向內縮做穩定，才開始轉腰

*雙腳與肩同寬，保持不動

■按摩膝蓋改善、預防膝痛

1. 稍微伸出一腳

2. 用拇指和食指沿大腿掃至膝蓋，並打圈

3. 腳踭貼地，簡單郁動

4. 膝蓋對上一個拳頭位置（大腿內側），以拇指揉搓

5. 然後按壓

6. 習慣力度後，用網球輔助

7. 手掌按着網球，另一隻手傍着大腿外側，慢慢將網球移至外側

8. 循序漸進加大力度，手肘和肩向下壓

注意事項：

*腳掌貼地，避免外翻

*不要在骨骼上按壓

示範：周嘉順（賽馬會流金匯復康及治療運動教練）

■新手貼士：做1分鐘唞30秒 再重複動作

一般帶氧運動需要長時間（大約15分鐘或以上），牽涉大肌肉有節奏地運動。介紹的「5招家居坐式運動」主要對象是平日少活動或有痛症的長者。因長者學習新動作需時，加上各人體質不同，因此建議未熟習動作時，可先做1分鐘，休息20至30秒後，方重複再做。

* 熟練動作後，可以加長時間，最多持續做3分鐘

* 重複次數視乎個人耐力，初學者不建議做多過5次

* 呼吸相當重要，切勿閉氣

* 倘若運動過程中感到不適，應立即停止

* 示範動作只是初階，習慣後可增加次數及調高動作難度；時間增至15分鐘或以上

■有片睇

長者坐式運動bit.ly/2SPabdy