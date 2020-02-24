久坐不動 腳痹骨痛 家中運動 老友保良「肌」

物理治療師提醒，長者久坐站起來前，先活動一下腳踭、拍拍雙腿，讓肌肉做好準備，最好每天做簡單家居運動，防止肌肉流失。

長者經常到社區中心、日間護理中心參加康樂活動或復康訓練，但近日受疫情影響，部分中心暫停開放或只維持有限度服務，活動和訓練暫停。加上擔心疫症在社區大爆發，人人都減少甚至不敢外出；長時間呆坐家中，活動量大減。賽馬會流金匯復康及發展經理、一級物理治療師許彩玉表示，50歲後肌肉開始流失，長時間久坐引致肌肉無力，坐下後起身或會腳軟，增加跌倒風險。整天坐着不動不但有礙血液循環，導致容易腳麻痹、腳腫之外，當關節長期不動，容易感到「周身骨痛」。

站起前踢腳拍腿 免麻痹跌倒

久坐致腳痹有什麼方法紓緩？許彩玉建議，長者準備起身前，宜先活動一下腳踭、踢踢腳、輕輕拍打雙腿，讓肌肉準備好，避免站起來時腳軟、麻痹而跌倒。長期坐在家中的長者可先做腳部運動，放鬆肌肉和關節；然後做一些轉腰、舉手等伸展動作。她又提到，膝痛是長者最常見的痛症，可利用網球按摩，有助紓緩和預防膝痛。如對痛症有疑問，宜諮詢醫生或物理治療師，「如果有一連串的跌倒、頭暈，應去看醫生。最擔心是長者因疫情不敢外出，在家中『吽』可引起更嚴重的問題」。

坐式運動 選靠背椅子或梳化

賽馬會流金匯復康及治療運動教練周嘉順，介紹家居運動給長者，包括基礎肌力訓練、紓緩膝痛技巧，以及呼吸技巧。

他提醒，每做一組動作前，坐在椅子上，扶一扶椅邊，左右移動臀部，腳掌貼地，膝蓋彎曲成90度，確保穩坐於椅子上。最好在有靠背的椅子做坐式運動，其次是梳化。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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