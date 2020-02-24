「隱形」病人出沒普通病房 人人自危

同SARS年代一樣，恐慌的不僅是市民百姓，還包括一衆醫護人員。自從出現了本地社區感染個案，以及發現「隱形」確診者曾在普通病房出沒後，立刻人人自危，齊齊加强「裝備」自己，並且視內科病房為畏途，因為那裏每個病人都可能是疑似個案云云。所以每天除了去診治疑似和確診個案外，還要處理部門內外排山倒海的質詢、問症，以及林林總總的理性與非理性的擔憂。不同的是，比較起SARS年代，醫護人員的防疫知識和醫院的隔離設備整體上有所提升，而且病原較快被確定；再加上快速測試很快便出現，所以今次對抗的目標和方針會較上次清晰，大家陣腳亦較易穩定下來。

由於病原是新的冠狀病毒，所以跟17年前一樣，至今仍然未有經證實有效的治療藥物出現。現在採用的抗病毒藥物，例如利巴韋林（Ribavirin）和複方洛匹那韋/利托那韋（lopinavir/ritonavir），是根據從其他冠狀病毒（例如SARS、中東呼吸綜合症MERS）的研究而採用作治療。不同的是，在SARS時曾被廣泛長時間使用的高劑量類固醇（Corticosteroids），已經不會再採用。

醫院內憂外患 挑戰比17年前大

當然，跟上次疫情一樣，除了要診治病人和處理每天幻變不定的內科與隔離病房事務外，還要經常出席大小相關會議，以及閱讀回覆大量電郵和短訊。最後，每天還要花時間查閱關於這個病的最新資訊和研究報告。幸而不同的是，由於資訊科技已比17年前大為進步，只要善用智能手機和平板電腦等工具及其軟件，可以省回很多面對面會議的時間，除了減低互相感染的風險，還可以很有效和快捷地與目標人物或群組溝通、討論，甚至開視像會議。

跟上次一樣，我仍然有機會和一班專業而頑强的前線同事在隔離病房工作。不同的是，同樣是帶領他們的我，已經是一個50幾歲的「叔叔」，心力大不如前。更加不同的是，當疫症在本港開始出現，剛巧碰上農曆年長假期和之後的工業行動，接着是收到本地醫護裝備供應緊張的消息，再加上本地的社區感染個案陸續出現。這數星期間，各大醫院面對排山倒海而至的內憂外患，頓時風聲鶴唳，四面楚歌。儘管有SARS的經驗作為參考，但挑戰卻比17年前更大。

寫稿之時，每天仍然有新增確診個案。希望各位市民大衆切勿鬆懈戒備，在公眾地方或在人多擠迫的場合佩戴外科口罩，以減低疾病傳播之風險。要經常保持雙手清潔，勤用梘液或酒精搓手液潔手，注意個人及家居衛生。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）