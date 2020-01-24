紫外線消毒燈 UVC滲透力低 只消毒衣物表面

紫外線依照其波長分為3類，包括紫外線A、B、C，波長愈短強度愈高，其中以UVC的強度最高。香港天文台資料顯示，UVC波長為100至280納米，由於差不多全被臭氧層吸收，因此由太陽照射至地面的數量幾乎為零。高能量紫外線能破壞細菌和微生物的脫氧核糖核酸（DNA），因此UVC多應用於殺菌。

功效取決於照射強度 時間 距離

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，紫外線確具殺菌效能，醫院部分房間也設置紫外線裝置作消毒之用。但UVC滲透力較低，因此若用於厚棉被褥或衣服時，UVC只能消除表面細菌及病毒，不能深入纖維部分，「紫外線較適用於空氣及物件表面的消毒」。

UVC消毒功效，取決於紫外線強度、照射時間和照射距離。購買UVC燈後，如何決定照射時間的長短？余海峯表示，綜合研究文獻，一般醫療使用的紫外線消毒機的消毒時間以分鐘計算，因此不太相信坊間標榜能於數秒內消毒的產品。他指出，紫外線強度取決於紫外線光管的伏特及照射範圍，市民購買產品前，宜先檢查貨品供應商有否提供充分資訊，例如在特定照射距離下，紫外線能量高低及相應照射時間。

忌直射眼睛皮膚 勿用於塑膠

除了檢查產品資訊，麥嘉慧亦提醒，切勿忽視紫外線消毒機的傷害力。由於UVC能破壞細胞DNA及蛋白質，使用時切忌讓機器直射眼睛及皮膚，否則會造成傷害，如患白內障；另外，UVC能破壞塑膠結構，不宜把紫外線消毒機用於塑膠物品。

UVC燈消毒機並非近期冒起，早於2003年SARS爆發時，坊間亦出現購買熱潮。消委會曾聯同機電工程署及衛生署警告，家居使用UVC燈有潛在危險。消委會當時指出，UVC燈功能受多種因素影響，包括暴露時間、距離、塵埃或微粒和燈光強度；如UVC燈沒有保護罩，不宜作家居用途，更不可作照明之用。