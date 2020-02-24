■弓步蹲

目的：強化大腿前後肌肉、臀肌及小腿肌肉

做法：

1. 手持1至2公斤物件，雙腳分開至肩寬，其中一腳向前踏一步

2. 向下蹲，雙膝成90度

3. 停頓一下，回復起始姿勢

進階版：雙腳交替向前走弓步

* 每組動作重複20至30次，共2至3組

注意事項：

* 上身保持挺直

* 膝蓋不要越過腳尖

* 如沒有重力球，可以水樽、書本代替

■俯身划船

目的：鍛煉背部肌肉

做法：

1. 雙腳分開至肩寬

2. 雙手持啞鈴，膝蓋彎曲，身體向前傾

3.上臂向後拉，手肘略為超過後背

4. 回復起始動作

進階版：雙手交替動作或張開雙臂

* 每組動作重複20至30次，共2至3組

注意事項：

* 上身前傾約45度

* 雙膝成90度

■陸上背泳

目的：訓練心肺能力、鍛煉腹肌

做法：

1. 坐在健身椅上，身體呈V形

2. 雙腳交替向上踢

3. 做1分鐘，休息10至20秒，連續做6至7組

注意事項：

腹部肌力不足者，可利用有靠背的椅子

■前傾踏步

目的：訓練心肺能力、鍛煉腹部、肩膀肌群

做法：

1. 兩前臂及前腳掌分別撐着健身椅及地下

2. 兩腳交替抬膝

3. 做1分鐘，休息10至20秒，連續做6至7組

注意事項：

可以椅子代替健身椅，用手掌撐着椅邊，但須靠牆穩定

示範：何淑玲（註冊物理治療師）

■有片睇

4式家居運動bit.ly/2HO2zkV