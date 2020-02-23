街知巷聞：未完成的啟德 發現三層住屋階梯新大陸

「噚、噚、噚、噚」，打樁聲嚴守規律地響，不似隔籬屋裝修那種噪音近身，震動在底層傳送着，是這片土地的心跳。

將來，面前會是大片的休憩地，按計劃叫「車站廣場」，視野裏包括單車徑、草地滾球場、寵物公園……所謂「啟德」，車站雖仍以此命名，若是記憶中無機場的人踏足這裏，感覺就是平白冒起的新大陸了。

冒起的是一幢幢私樓，這是當然的，可是親身看一眼，遠比想像奇異。這些住宅並非只是橫排一列的樓宇，而是見縫插滿好幾種模樣的建築。車站一邊是新蒲崗，另一邊近九龍灣，這邊沐安街與啟德河平行延伸，中間以沐寧街劃開，如一塊田分成6個長方格，啟德1號、Oasis Kai Tak、天寰、嘉匯、龍譽，像種菜一樣密密麻麻建在裏面。單位多附有露台，想像自己是住客，要麼選擇對着對面棟樓，想有「開揚景」的話，就是望向地盤遙想東九龍發展。最特別莫過於啟德1號幾幢「低座大樓」，只有5層高，一梯一伙，可是這些「的骰」樓宇被一眾樓盤包圍，住在這高密度環境裏的「低密度」住宅，不知道會否有很複雜的感受？

「低密度」豪宅 被商廈包圍

僅隔一條沐安街，就是去年才入伙的居屋啟朗苑，旁邊就是公屋德朗邨，也就是說，只要走出啟德站（D出口）到住宅區，抬頭一看，就能見識到私樓（奢華及基本款）、居屋、公屋的樣辦，統統擠在一起，而豪宅為顯身價不同，以嚴密的閘把六格田圍封起來。

繼續以沐安街為主軸，到盡頭便是觀塘繞道，張目能收在眼底的，是繞道另一邊的麗晶花園，更遠些是彩虹邨，以山為背景——你會發現，這就是2020年代的獅子山下。

晾衫 公屋邨的自由旗幟

住了人家，仍然是沙塵滾滾的工地。其中一塊圍上鐵欄的荒地每邊都掛起大字，警告居民勿晾衫，但晾衫似乎不論哪代的獅子山下，都是公屋邨不可或缺的自由旗幟，轉角就見衣服在飄揚。逐漸接近德朗邨的地帶，有不少長者、母親帶小孩戴口罩閒坐在面向車路的街邊「放風」。有待建設的沙石地，前面坐着個眼神茫然的大叔，這場景令我想起那種說到內地城市發展就會配上的典型照片，總是拆遷地盤與坐在外面的草根百姓。

今天塑造城市輪廓的已不是機場，而是鐵路，站一通，一個地方就好像不再「隔涉」，即使以往其實有巴士停靠。一道天橋連接起地鐵站與新蒲崗的Mikiki商場，宣告新蒲崗這個因工業式微隱身的地帶，將再度迎來人流和改變。不過之前未有港鐵站加持，商場開幕8年多，格局變化不大，外頭還是景福街一列唐樓壯觀地與它相對。

啟德河載着文化九龍大夢

我們一度想接近啟德河。它承載着整個啟德發展計劃的宏大設想，有說未來東九龍才是香港的文化中心，不過如何吹奏，此刻仍是幻想，工程進行中，在啟德地段無論怎樣繞路，都無法親近啟德河。於是跨到新蒲崗以後，我們過條馬路拐入東頭邨，去賞整治過後的清麗河景。水在黑夜流動而點點閃亮，再追到源頭，便是蒲崗村道，近着轉線的鑽石山站了。乘地底新路，上地面游走一圈，也是重新教識自己擺脫「地鐵思維」的契機：路線圖上連成直線的幾個地方，真實裏的連繫一直在變化。

文//曾曉玲

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玩個遊戲 細看圍板背後的欲望

今回行「啟德」，其實「啟德」今日可行走的範圍是什麼？我們也是摸着石頭過河。出發前，只知道新港鐵站啟用了，而我根本沒踏足過那片被太子道東、觀塘繞道和啟德河夾着的地帶。在地圖上看，這地帶空空如也，看來只有幾條街道，也是「奇景」。

但從啟德站走出來，看到的卻是另一種奇觀，這「未來的智能城市」，已填滿了住宅樓宇和整裝待發（到處見推廣啟德的橫額，就是如此形容）。差不多十年前，我曾邀請攝影師Brian Rosa到香港，而邀他來的資助要求項目必須與東九龍有關，就將創作計劃的地點定在啟德。那時完全無法進入啟德，它就是一大片工地，卻恰巧正中Brian平常的創作理念：他有輯照片，拍世界各地城市圍板上的設計和信息，照片有時融合那些圍板和旁邊的環境，突顯圍板往往代表人們的想像與欲望，充滿「罐頭式」的理想字句和美滿生活的照片。那時這樣的圍板在啟德已非常多，如今可以踏入的範圍多了，但四處的圍板依然多。

「又在地 又全球」的香港風景

如果說推薦讀者去散步，今次邀你玩的遊戲，就是可逐一細看那些圍板！它們是最關乎城市想像的文本了。去看落成的屋苑，又是另一遊戲。人們常說看當代建築，在這裏就可看個飽，每一座都依從當前全球流行的私人住宅設計樣式，一組一組成了各自的門禁社區（gated community），考察起來，會忘了自己身在何地。但只要望向遠處，見到最典型的新落成公屋及居屋喜用的顏色，就會記得這無疑問是香港。兩種住宅併合起來，我幻想，如果Michael Wolf尚在，他應該好好為這地帶拍輯照片，這「又在地、又全球」的高密度香港風景。而如果Brian也來拍一輯圍板照片，啟德就齊全了。既然他們都沒拍，我們就邀讀者循這兩條線索去觀看啟德好了。那些私人住宅每組自成一體，可望而不可進，到走至德朗邨，份外感受到公共空間、人與人互動的存在。對比之鮮明，距離之接近，是辦考察團的好目標，難怪同行的記者也說，應可帶小孩子來看看，向他們介紹，香港就是有這幾種住宅……

逛起來始知這帶還未有可行的路，往前機場跑道一帶。來來回回探路，走上許多未曾踏上的路（如通往啟德隧道的小路），也遇上另一種當代建築：也許因這裏將被塑造成智能城市，四下公共設施的設計都十分突出，遇上的隔沙站、垃圾房、冷凍設施、污水泵房等，經過精心設計，而在啟晴邨旁的保良局何壽南小學由建築署團隊設計，也是鮮見的美麗建築。在此散步半天，也覺這兒是真正的香港當代建築集散地。

Ways of Urbanist Seeing (50)

文//黃宇軒

圖 // 黃宇軒

編輯 // 蔡曉彤

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