無定向學堂：家中舉手踱步 強健抗疫

日日半個鐘健康運動

做運動之前，要掌握正確知識。何謂健康運動？在生理學中，任何肌肉活動產生足夠能量消耗就屬於健康運動。

雷雄德解釋足夠能量消耗的意思，是成年人每日運動不少過30分鐘，消耗不少於150卡路里。這類健康運動比坐着不動時的運動量要多出3至6倍，計算指標稱為代謝當量（Metabolic Equivalent，MET），坐着不動為1MET，行路約2METs（比坐着消耗多兩倍能量）、急步約4METs、打籃球可能已經8至10METs。雖然一次過做足30分鐘運動對健康更好，但每天分開不同時段做幾分鐘運動，一天累積30分鐘都可以。

據康文署資料，大掃除40分鐘，以中等身材成年人來說屬於3.5至4METs運動。但留在家中日日做家務是否就叫做家居運動？雷雄德說拿着掃把出力掃地、用毛巾費力擦窗，運動到身體各類型大組肌肉，做到喘氣和肌肉疲勞廣義地說都對身體有益。但問題是普通家居不會需要每一日都大掃除到「身水身汗」，而且在抗疫期間最好為老中青都找出一些可持續性、有動機持續去玩去做的家居運動。

三類家居運動

1. 帶氧運動

雷雄德指出，提升整體心臟和肺部血液運行，可以提高新陳代謝，從而改善肌肉骨骼、呼吸、內分泌、泌尿，以至免疫系統。「傳統上可以去跑步、游水、踩單車、打波，但現在無得落街，就要善用家中環境，令自己喘氣和有血液循環。」怎樣才算得上帶氧運動？大家普遍使用「220減年齡」法則，來推算最高心跳率，一般而言，以50%至80%最高心跳率持續運動就是帶氧運動。

2. 力量訓練

原來只要一個星期沒有運動，肌肉就會開始流失。好多打工仔平時都會行路半小時搭車上班，現在變成在家工作；小朋友亦無法如常趁小息時間跑到操場玩樂；而長者的影響更大，研究發現長者入住醫院6天後，由於臥牀及缺乏大肌肉活動，約有三分之一人的功能性體適能明顯下降，增加跌倒受傷的風險。

我們在家中可以隨手拿起水桶、水樽簡單提舉，或者根本不需要借助外物，而是單純維持向前、向上伸直手臂的動作，利用自己身體的重量做負重。如果想加強難度可以做平板支撐（Plank）等運動。

3. 伸展運動

保持關節靈活度和柔軟度。老人家常見的五十肩痛症，主因都是關節和肌肉力量不足。而文職或久坐的打工族經常肩頸痛，亦應多做伸展運動，「當頸部肌肉不夠力，就會令內在的關節退化。當肌肉強壯，自然會令關節壓力細」。而橡筋繩是非常有用的伸展運動好幫手。

持續運動靠激勵

家居運動最難、最棘手的地方就是動力，「你叫小朋友日日在家打機好開心，但要小朋友真的郁動身體，跑吓跳吓未必肯」。而中老年人尤甚，因此雷雄德建議人們提醒老人家一旦肌肉流失，可能會導致跌倒。中大曾有研究發現，2006至2015年間70歲或以上低處跌倒者的死亡率近18%。

他又指出有美國研究發現，令人持續運動的關鍵在於不停有人提醒和讚賞。大家不妨在家中貼張進度表激勵自己、和朋友互相讚賞對方吧！

細路：跳跳紮屬身心需要

世衛指引成年人每日至少運動30分鐘，小朋友每天最少60分鐘。雷雄德說：「少時不動，大時變鈍。」記者流露質疑的眼神，他答：「真㗎！」他說有研究利用電腦掃描技術發現，有做運動的小朋友，在用腦的時候有更多血液和養分流進腦部，意味做運動對小朋友的認知能力有正面影響。另一個追蹤研究亦發現，如果小朋友有足夠的骨質密度，可以預防和減少長大後骨質疏鬆的風險。

小朋友的運動最重要有跳躍、跑動和協調三方面，因此建議家長讓小朋友在家中投擲海綿波、在鋪了軟墊的地上跑跳。「我好欣賞我的一些運動科學生讓小朋友在父母牀上跳，和容許小朋友合理地、安全地跳梳化。因為小朋友每星期需要至少20分鐘跳躍運動，才可以幫助骨骼系統健康生長。」

長者：記住聆聽身體

長者做運動要小心的是，所有運動都不應該影響關節，例如避免施加膝關節過分壓力的動作。「長者一定要listen to your body，聆聽和感覺身體變化。」他強調做伸展動作不應該感覺疼痛和勉強，痛是一種警號，例如被人撞到會痛是因為組織損壞了，因此要分辨拉的感覺和痛楚感覺，亦記緊先做熱身運動，待身體暖和一些，血液流向關節，可以提升柔軟度。而正在服藥的老友記，記住留意運動時的血糖變化。

小貼士

‧唔使著鞋

著鞋目的是保護雙腳和吸震。如果在家中運動強度不算太高，人體腳板本身的脂肪組織足以作緩衝。雷雄德認為，在家運動不太需要穿鞋。

‧注意環境安全

他提到要留意家中枱腳、椅腳和物件尖角，都是家居運動的潛在風險，亦要小心地板過滑，發生跣腳意外。

文 // 彭麗芳

圖 // 賴俊傑

編輯 // 林曉慧

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