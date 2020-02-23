藝術初體驗：大魔小魔

【明報專訊】二月份英國《衛報》刊登了兩則駭人新聞﹕第一件是於本月九日，科學家在南極測到氣溫高達攝氏20.75度，有史以來首次突破攝氏20度。比較香港近日氣溫，南極竟然比香港更暖！這意指什麽？你懂的。第二件是一群面積如紐約般大的蝗蟲橫行非洲多國，包括阿曼，蘇丹，也門，埃塞俄比亞，坦桑尼亞，烏干達，肯尼亞和索馬里等，吃掉大量農作物，引發人道危機。牠們飛過阿拉伯海，直闖巴基斯坦和印度，前者每天有3萬5千人的糧食被吞噬，巴國政府已宣布進入緊急狀態。後者有五百五十多萬畝農田被破壞，印度是大米出口大國，聯合國糧農組織已發出警告，糧食危機恐怕會隨時爆發。科學家估計，若天氣持續和暖乾燥，這群蝗蟲下一站將會是尼泊爾、緬甸、西藏南部和雲南西部。會否進入中國大陸省份，暫時仍未可測。連同上月澳洲全國大火，燒死上億隻動物，多少昆蟲遭殃，多少植物披燒毀，食物鏈嚴重受創，惡果很快就會陸續出現。不要說武漢肺炎（不喜歡COVID-19這名字），這個目前還找不到源頭的疫症，快速擴散全中國，並「輸出」到世界各地，情况愈趨惡劣，各國出現確診數字與日俱增。