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2020年2月23日星期日
星期日生活
希望
是的，我們都看得見
周日話題：誰是疫海航行的舵手
同場加映：人工病毒 指控無證據 不利科研
周日話題：警隊畀面派對與「盲從／服從」階級文化
安徒行傳：沉痾難起的東亞病夫
周日話題：醫護罷工5天 肯定成果，總結教訓
七情上面：至親抗逆 「康復」沒終點
圖文城市：我與母親
讀書/時令讀物：保釋是權利 非刑罰
開門讀書：一本書 一支酒
童軍跳彈牀：悼Copy and Paste之父——Larry Tesler
留守好讀：在瘟疫裏守望——加繆與馬奎斯筆下的愛情
阿貓阿狗：#65飯聚
獨恒戲語：《擁抱美好時光》不能複製的舊日
家明雜感：疫症與電影：如有雷同，純屬巧合或不幸？
影片簡評：《瘋狂紳士幫》 IIB
藝術初體驗：大魔小魔
單元連載
星期日文學‧莎拉．肯恩×陳麗珠：激烈卻溫柔，暴力卻幽默
警察故事達人何家騏 香港社會不再期望違規的「英雄」
家常便飯：川菜之魂 豆瓣醬 靜候一年 醍醐味四溢
無定向學堂：家中舉手踱步 強健抗疫
通識導賞：禁食野味 內地法例管得住？
街知巷聞：未完成的啟德 發現三層住屋階梯新大陸
未來城市：蝗蟲來襲 防治靠天敵？
周日話題：醫護罷工5天 肯定成果，總結教訓
【明報專訊】2月7日傍晚，醫管局員工陣線根據會員的民主投票結果，正式宣布：暫時擱置歷時5天、多達7000人參與的醫護界罷工。
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希望
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