周日話題：警隊畀面派對與「盲從／服從」階級文化

紀律部隊是公務員隊伍中，因應執法角色而受特定紀律管束的部門。這些主要為執法單位的陀槍人員部門，傳統以來都特別強調服從紀律，亦由於階級繁多，特別容易衍生「唯長官意志是問」的盲從及擦鞋文化。

確診武漢肺炎的警員本月初出席的同袍退休派對，以及一哥與明星足球隊藝人聚餐，可謂近年這股盲從階級文化推展至極致的最佳例子。

先由前線警的「防疫」心態說起。

其實，警隊中人對比任何政府部門人員於疫症中都顯得更「怕死」。本月初世界夢號疑似感染船員落船被送上救護車時，3名防暴警只在百米外遙距「戒備」；在青衣長康邨康美樓的隔離行動中，參與警員都是身穿全套PPE防護裝備；而警隊儲存的防護裝備及口罩數量，在各政府部門中更是「名列前茅」。對警察而言，行動最怕輸裝備，不論是今次的防疫裝備，抑或爆發「反送中」示威後斥資4000萬元購法國戰術套裝，處處展現「輸人不輸陣」、避免不必要傷亡的心態。然而，鏡頭後，前線警其實更懼怕在部隊中的階級文化下得罪長官無得升級。

當差一生博升 當然要「識做」

警隊中，由警員到警務處長共15級，當差的終其一生事業都為爭取升級，除了工作表現，當然要「識做」，得長官歡心。有人選擇「投其所好」跟長官參與共同的體育活動，有人會負責買長官愛吃的著名燒鵝等美食，各適其適，花樣百出。至於恭賀長官升職或歡送老差骨退休的飯聚，更可謂是內部基本「畀面」活動的「家常便飯」，人際網絡強的警察幾近每個月都要出席這些活動。

至於今次確診防暴警出席的沙展（即警長）榮休派對聚餐，即屬員佐級（PC）的聚餐，從在網絡流出的60人名單可見，60名出席者要「夾錢」食一餐，以歡送同袍，而在警隊的內部文化，這些聚餐跡近「無得揀」的指定出席及夾錢項目，除非有人想「得罪」同袍，冒着「唔畀面」及得失長官影響仕途的心情，或屬「看化仕途」人士才會選擇不出席。簡言之，獲邀出席的警察，就算家人擔心疫症而提出反對，他們都覺得「需要」前往，以便大合照時展示齊整及團結。在警隊氛圍中，這並不屬一般可選擇出席與否的私人活動，故一旦「長官」沒有防疫意識，就會齊齊進入「零意識」。

一哥不避嫌 下屬只有跟

至於警務處長「一哥」鄧炳強率領高層人員參與明星足球隊的聚會，不少討論針對一哥說「跟成龍學做警察」的失言，而特別引起筆者注意的，反而是佔中時以警棍襲擊途人罪成的退休警司朱經緯，滿場飛找現役高級警官包括一哥在內的人「集郵」合照的場景。

高級警官與一個被法律裁定執行公職上犯法的知名退休警合照，可以產生很多延伸想像，包括合照所傳達的信息，以至照片會否被利用等的種種可能。不過，在仿如變身東華三院總理的一哥也毫不避嫌下，同場的警官縱使平時如何謹言慎行（如去酒吧飲酒都留意營運者背景或有否酒牌等），在這些場合中又「敢不敢」推開擠過來合照的朱經緯？

曾經有約20年光景，警隊想保持「現代化」做好「Asia's finest」，在國際社會上掙個角色，部門及伙記都臉上有光，由高層警官至前線警員也知道要「珍惜羽毛」，建立良好社會形象，脫離六七十年代警隊的貪污形象。

反送中一役後，警隊管理層看來已決定只需「忠誠勇毅」，毋須經營公眾的認同，羽毛亦不再重要。無論那灘渾水是灰是黑，當「搞好關係」事大、「避嫌」事小的處長級人員決定跳下去時，在階級文化影響下，做下屬的內心縱使如何明白避嫌的規條，他們也都會跟着與藝人一起「赴湯蹈火」，䝂起手指公。

這種盲從氣氛，很大可能已廣泛蔓延至其他紀律部隊中，狀况亦會逐步浮現。

文//謝弘一

編輯//馮少榮

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